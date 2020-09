CARLOS CECCO, DESPUÉS DE SER 4 VECES INTENDENTE, LAMENTA LO QUE NO HIZO

El ex cuatro veces intendente de Federación, Carlos Cecco, salió públicamente queriendo hacer un análisis del presente, después de haber encabezado una gestión que generó un retroceso de años a Federación, generó deudas sospechadas y comprometió las ancas municipales al dejar cientos de empleados la mayoróa sin función específica.

En FM Nueva 98.7, Carlos Cecco planteó que Federación “tiene en primer lugar que recuperar el poder político que había logrado a partir del año 1983; creo que hoy, lamentablemente, lo hemos perdido, llegando a depender de Chajarí y/o Concordia, fundamentalmente para tener influencia, presencia y poder de decisión en la agenda provincial y así también lograr más y mejores gestiones a nivel nacional”.

Justamente Cecco dijo esto cuando fue él quien vació de poder a Federación perdiendo nuestra ciudad todos los cargos importantes que teníamos ante de su llegada al Municipio. Recordemos que por 13 años Berterame fue Delegado Arnetino de CTM y cuando asumió Macri, con Cecco Intendente, ese lugar de gran importancia para Federación se esfumó, y el único responsable fue Cecco.

El viejo político se mostró distante del presente cuando expresóque el Intendente Bravo “debería convocar” a todos los sectores de la comunidad y formar un grupo de apoyo, como lo tuvo la comunidad como fue la “Comisión Pro Defensa de los Intereses de Federación” en la etapa tan difícil de traslado, reubicación etc.; “que lo acompañe, se involucre, participe en este tiempo de profunda crisis que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia existente y así establecer prioridades de gestiones que puedan ir fortaleciendo y superando estos momentos, es decir, definitivamente llevar adelante acciones de inclusión de todos los sectores que hacen al quehacer de nuestra ciudad” señaló.

En el programa radial “En Boca de Todas” Carlos Cecco, se refirió a la necesidad de una convocatoria amplia y ponerse la camiseta federaense “llegó la hora de estrechar filas, Federación nos necesita juntos, pero de verdad, no hay tiempo para actitudes mezquinas, sectoristas, acciones que provoquen divisionismos y/o favoritismos; si no pensamos y actuamos con grandeza en beneficio de nuestro vecinos, comenzaremos un camino de retroceso que no se merecen y nos reprocharan las generaciones que vienen” acentuó.

Por otro lado, consideró que llegó la hora de que los jóvenes asuman su rol y protagonismo y ocupen los lugares que Federación necesita para alcanzar a consolidarse en el tiempo “así como que nuestro Intendente como generación intermedia, es quién tendría que tender los puentes necesarios para que esta integración ocurra, tarea que no veo reflejada en el accionar político local” sentenció.

Después de haber estado 16 años en la Intendencia y otro 8 en la legislatura Cecco «descubrió» «la deuda histórica que la presa tiene con Federación, siendo la ciudad más castigada y postergada de la región, estamos afuera de todo y debemos revertirlo. Hoy existe como delegado un hombre de Gualeguachú, Héctor Maya, que cuando fui intendente me hablo más de una hora y media para convencerme que Salto Grande debía privatizarse. Remarco que a partir del 30 de diciembre de 1946, cuando se firma el convenio binacional para el aprovechamiento energético del río Uruguay, llamado Proyecto Salto Grande, el reloj se detuvo para los federaenses, y más aún cuando con el dictado de la Ley Nacional Nº 19.210 que expresa textualmente en su art. 2 “Establecese quea partir de la fecha de vigencia de la presente Ley no se tendrán en cuenta a los fines de la fijación de valores a expropiarse las mejoras que se introduzcan en los bienes de que se trata”.

“Estamos hablando de treinta años -1946-1976- que solos y desprotegidos, pero de pie y en lucha frontal supimos mantenernos unidos para conservar nuestra identidad hasta lograr que se construya la nueva ciudad, sabemos el doloroso camino que tuvimos que recorrer para lograr el nuevo emplazamiento pero allí no ha terminado, fuimos blanco de muchísimas injusticias y seguimos siéndolo. Para ello basta un solo ejemplo que lo refleja fácilmente hasta hoy el cauce del embalse aumenta y/o disminuye en función de las necesidades energéticas de la represa en beneficio del país y de regulación de los daños que las grandes crecientes podrían ocasionar río abajo, sin que se consideren si quiera las consecuencias negativas que esto acarrea a Federación (verdín, inestabilidad de las playas, etc. etc)” explicó.

Cecco marcó sus diferencias al trato desigualitario para Federación que se debe corregir haciendo gestiones o recurriendo a la justicia como oportunamente se lo anticipo al mandatario provincial; “frente a todo esto surge una injusticia más, en desmedro de Federación que literalmente todo lo dio para favorecer a la Nación, como es el beneficio que recibe la ciudad de Concordia –además de las regalías dispuestas legalmente- consistente en un aporte económico desde el primero de septiembre del año 2003 y que empezó con la suma de pesos doscientos mil mensuales que fuera periódicamente actualizada por pedido y disposición del Gobierno de Entre Ríos alcanzando hoy la suma de once millones quinientos mil pesos provenientes de los excedentes de Salto Grande que corresponden a la Provincia de Entre Ríos”. “Al tomar conocimiento de esto y reunir todos los antecedentes durante mi gestión -abril 2018- se hizo el reclamo pertinente ante el señor Gobernador Cr. Gustavo Eduardo Bordet y ante el Ministerio del Interior y Secretaría de Energía de la Nación. Sin respuesta alguna hasta el momento” relato.

Cecco pidió más trabajo a la gestión actual y subrayo como un momento histórico; “y hoy, que Municipio, Provincia y Nación coinciden en el mismo partido político, sería la gran oportunidad para que nuestras autoridades –Ejecutivas y Legislativas- insistan en este justo reclamo que en proporción no podría ser menor a la suma de pesos cinco millones mensuales, además de las regalías que recibe, máxime considerando que Federación tiene como ingreso primordial el proveniente de sus recursos turísticos, siendo esta actividad la más perjudicada por la pandemia que nos aqueja”.

Puntualizó que si bien es cierto que hay que tener visión de región “también lo es que la historia nos ha demostrado que ni Concordia, ni Chajarí se han preocupado nunca por atender los problemas de Federación” planteó.

Venta de Terrenos

El ex presidente Municipal Carlos Cecco opinó con respecto a la venta de terreno que se pondrá en debate. “en primer lugar no hay información oficial. Con los datos que se manejan es en el sector de las Tierras de la ordenanzas aprobadas para el Máster Plan. Es una propuesta contemplando el futuro y no podemos desistir de eso porque es lo que Federación merece mirando a 30 0 40 años. Hay una planificación acorde con el crecimiento y no podemos desmejorar con un amontonamiento porque perderíamos las condiciones inigualables que ofrecemos en materia turística”. Sobre el Proyecto que se habla también agregó que está el valor del metro cuadrado que en esa oportunidad las inmobiliarias fijaron en 180 dólares “son valores que se deben sostener. Incluso la ordenanza era muy clara el destino a la hora de vender que debía contemplarse un porcentaje para un banco de tierras, inversión en servicios, como varias cosas más que fueron planteadas en el sostenimiento del equilibrio de la sociedad. De todas maneras todos debemos tener certeza con respecto a esto con la documentación y además también la oposición debe ser clara como responsable al sostener lo que planificamos por el bien de Federación” concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...