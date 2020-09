Casero protestó contra las sesiones virtuales: “Que se respete la puta Constitución”

El actor y humorista se sumó a la manifestación en el Congreso para exigir la vuelta de las sesiones presenciales. “Esta porquería es una mentira que todos estamos permitiendo. Lo único que quiero es que haya estado de derecho”, aseguró.

Un grupo de personas permaneció durante toda la madrugada frente a una de las puertas del Congreso de la Nación manifestándose en contra de la decisión del oficialismo de continuar con las sesiones de manera virtual. En sintonía con la oposición, elevaron su rechazo al avance del Gobierno con el proyecto de reforma judicial.

En un video que se viralizó en redes sociales, se lo ve al humorista Alfredo Casero arengando la protesta y con fuertes críticas al kirchnerismo.

“Si vos estás en tu casa y no podés venir no vengas, yo me cago en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos, lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la puta Constitución”, exigió Alfredo Casero anoche junto a un grupo de manifestantes en la puerta del Congreso.

Desaforado, luego disparó contra el presidente: “Alberto, andate a la puta que te parió”.

