CEDRO ACLARÓ QUE NO ENTRARÁ OTRO EDIL EN EL CONCEJO DELIBERANTE

El concejal Daniel Cedro (PJ) desmintió que a partir de su asunción como presidente del cuerpo deliberativo en reemplazo de Alfredo Francolini, ingrese un nuevo concejal en el HCD. El Concejal tomó la presidencia del cuerpo, pero vale recordar que era vicepresidente primero y dejó su banca liberada. En este sentido Cedro explicó sobre la ley de los 13 concejales.

Sobre este debate, el edil citó el artículo 74º de la ley 10.027, Cedro mencionó ante cronistas de este medio que “solo se reemplaza un concejal en caso de exoneración, fallecimiento, incapacidad o renuncia”, y aclaró que “acá no somos un concejal menos”, dijo.

“Estoy siguiendo la línea sucesoria que establece la Constitución”, dijo y sostuvo además que “somos 13 los concejales que entramos -dijo y aclaró- de los 13 concejales ¿quién no está?”, se preguntó y sostuvo que “de lo contrario terminaríamos siendo 14 concejales”, dijo de manera contundente.

Cedro citó un ejemplo mencionando que “de ser así, todas las sesiones donde no estuvo el presidente anterior, Armando Gay, y fue reemplazado por Irma Bergalio, serían nulas porque no había 13 concejales”, aclaró.

“En mi caso particular al estar a cargo de la presidencia no votaría como concejal salvo en caso de que haya un empate, en ese caso -dijo- cumpliría la función de desempatar”, y recordó que “la gente se acuerda del caso Cleto Cobos en el Senado de la Nación”.

Cedro aclaró que “como presidente me tocaría dirigir el Concejo y en caso de empate yo iría por el desempate”, y detalló que o sea que “seríamos en las bancas 12 concejales”, no obstante aclaró: “en mi caso sería concejal y estaría a cargo de la presidencia mientras dure la vacancia y si no somos 13 concejales elegidos”.

