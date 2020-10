CHELA CODURI: “QUE LES ESPERA A LAS CHICAS COMO YO, LA PROSTITUCIÓN”

Marcela “Chela” Coduri expresó ante nuestro medio que la justicia local archivó su causa judicial por discriminación laboral y que condenan a chicas como ella a “trabajar en la prostitución”. Aseguró además que el cupo trans “es todo un cuento”. Recordó que es una enfermera profesional y que no la dejaron trabajar.

En este sentido, Marcela Coduri expresó ante cronistas de este medio que: “eso pasó hace varios meses, estaba en la justicia civil de nuestra ciudad donde yo denuncié al Estado provincial por discriminación porque el Estado nunca acató el dictamen del INADI, primero con la gobernación de Urribbari, y ahora con la gobernación de Bordet. Acá el juez en lo Civil y Comercial, Rodríguez, de Concordia, como todos agarrándose de la pandemia, puso como que se presentó fuera de fecha el caso y lo cerró, directamente lo liquido”, espetó Marcela.

En ese mismo tono la denunciante acotó que: “yo ya perdí la causa por discriminación contra el Estado que dice y habla del cupo trans, es toda una gran mentira, es todo un cuento, prueba de ello es que yo hace 10 años que estoy reclamando. Ahora ya pasé la edad, yo ya estoy para jubilarme y lamentablemente no tengo aportes, no tengo nada y soy el fiel reflejo de lo que el Estado no debería hacer, pero lo hizo”, rezongó y agregó “bordet se llena la boca. Fíjense que la semana pasada estuvo Victoria Donda en Entre Ríos, o casualidad -dijo- Victoria es la presidenta del INADI, y justamente fue este organismo que me dijo que yo tenía que arreglar acá en mi provincia entonces yo me pregunto cómo voy a arreglar con la gente que me está discriminando”, disparó.

Finalmente Marcela rezongó que: “mi caso quedó en la nada. Las personas como yo no nos queda lugar porque eso de que el Estado incluye es todo mentira. Yo estudié, soy enfermera profesional pero lamentablemente el Estado jamás me aceptó. Fui a Paraná a hablar con Bordet y nunca me atendió. Cresto me dijo que me iba a dar algo y me dio solamente el saludo”, y volvió a insistir con que “eso del cupo trans es todo mentira, entonces que les espera a las chicas como yo, la prostitución”, espetó Marcela.

