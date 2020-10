CHOFERES DE LÍNEA N° 9 DICEN «NO» AL DESPIDO Y AL CIERRE DE LA EMPRESA

Lorenzo Paniagua es un trabajador de la línea 9 de Concordia, perteneciente a la Cooperativa de Trabajo 21 de Octubre Ltda. La empresa está a nombre de Oscar Timón, ex concejal por el PJ. Él junto a otros trabajadores se manifestaron el día 7 de octubre frente a la sede de la empresa en reclamo de su reincorporación y pidiendo la intervención del gobierno ante lo que ven como un vaciamiento de la empresa. Su caso es llamativo ya que fue despedido estando de licencia por una lesión, producto de haber caído del colectivo y cortarse dos tendones del brazo. Lorenzo tiene 62 años y trabaja hace 20 en la empresa, la cual no le ha pagado la correspondiente indemnización. Recordemos que los despidos se encuentran prohibidos por decreto, aunque como vemos acá y en otros casos, el DNU parece ser papel mojado.Los trabajadores no sólo reclaman por sus despidos, sino que denuncian que la empresa no paga aguinaldos ni vacaciones y que se encuentra en marcha un proceso de desmantalemiento. Actualmente los trabajadores denuncian que se está desarmando el taller y los colectivos. Además, aquellos que circulan no tienen seguro. Los trabajadores advierten sobre una posibilidad latente: que la empresa sea liquidada y no se cobre todo lo adeudado. Por lo que para garantizar la seguridad laboral de los trabajadores reclaman la intervención de la línea por parte del municipio.Los trabajadores además cuestionan la integridad de del titular de la Dirección Provincial del Trabajo Delegación Concordia, a cargo de Emiliano Delgado, ya que este fue abogado de la empresa y tiene una causa en contra de un trabajador. Delgado se encuentra en una posición incompatible con su función pública ya que tiene intereses a favor de la empresa.La Corriente Clasista Goyo Flores se solidariza con los compañeros y planteamos la necesidad de sostener todos los puestos de trabajo a través de una estatización bajo control de los trabajadores. Si la patronal no puede sostener el funcionamiento de la línea con la planta de trabajadores corriente, entonces que el Estado se haga cargo. Los trabajadores son los únicos interesados en el funcionamiento adecuado de una línea de transporte.Reincorporación de los despedidos. Que se pague lo adeudado.Que se aseguren las fuentes de trabajo. Estatización bajo control de los trabajadoresPor una asamblea de trabajadores ocupados y desocupados para poner en pie un plan de lucha.

