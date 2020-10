CHOFERES DESPEDIDOS DE LA LÍNEA 9 PIDEN A LA MUNICIPALIDAD QUE INTERVENGA LA EMPRESA

Varios choferes de la Línea de Transporte Urbano de Pasajeros N° 9, fueron despedidos hace algunos días atrás, y por ese motivo los trabajadores del volante se manifestaron ayer frente a la empresa ubicada en Lieberman y Gobernador Cresto.

En este sentido, Lorenzo Paniagua, junto a otros trabajadores expresaron ante cronistas de este medio que: “yo hace muchos años que estoy trabajando en la empresa y me dejaron afuera -dijo Paniagua- queremos hacerlo público porque todos los muchachos que están trabajando no cobran una cantidad de cosas como aguinaldo, no cobran salarios ni vacaciones, somos esclavos de esta empresa”, rezongó.

Del mismo modo aseguró que: “tanto el gobernador como el intendente tienen que hacerse cargo porque a los vehículos no los controla nadie. La municipalidad se tiene que hacer responsable por habilitar estos vehículos en pésimas condiciones. Casualmente con la pandemia no se aplican los protocolos necesarios como para transportar personas, ni seguros tienen los colectivos”, denunció y recordó que “el que figura como titular de esta empresa es el señor Juan Timón, pero siempre se van cambiando los nombre por lo tanto para nosotros son todos responsables”.

Otro de los choferes que está reclamando que se regularice la situación de ellos, expresó ante nuestro medio que: “yo ya no pertenezco a la empresa porque estoy con un abogado, pero tenemos miedo que los muchachos que están trabajando pierdan su fuente laboral, tenemos miedo por ellos porque están saqueando a la empresa, están cortando los colectivos, están desmantelando el taller y los coches, los micros no están en condiciones y nosotros tenemos miedo de que esto se vaya y que nosotros no cobremos un mango”, y remató diciendo que “lo que nosotros queremos es que se intervenga la línea, que sea a través de abogados o que la municipalidad se haga cargo e intervenga de una vez la empresa por la seguridad laboral de los trabajadores”.

Otro de los choferes cuestionó duramente al titular de la Dirección Provincial del Trabajo Delegación Concordia, ante nuestro medio afirmó que: “el señor Emiliano Delgado nos dijo que él no pertenecía a la empresa como abogado, pero este señor Delgado, el año pasado defendió a la empresa y tiene un caso contra uno de nuestros compañeros y por eso queremos denunciar esta irregularidad porque él (Delgado) como abogado no puede representar a la Delegación de Trabajo y a la vez defender a la empresa denunciada. Como nos explican eso”, espetó.

