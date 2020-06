CIRUJAS GOLPEARON SALVAJEMENTE A UN MUNICIPAL

EN EL CAMPO DEL ABASTO

Un trabajador municipal fue brutalmente golpeado por un grupo de personas que se dedican al cirujeo en el Campo del Abasto. El operario, identificado como Miguel Galli, recibió la agresión cuando realizaba su tarea: la de evitar que se amontone gente sobre los camiones cuando estos están maniobrando para descargar la basura.

Aparentemente, según los datos aportados a nuestro medio por dirigentes de la Unión Obreros y Empleados Municipales (UOEMC), que lidera Maximiliano Torres, por lo menos tres personas se enfurecieron cuando Galli trató de alejar a la gente del camión en marcha y lo comenzaron a agredir violentamente. Luego se habrían sumado otros cirujas que estaban en el lugar, dado que los camiones generan corridas de personas que se desesperan por buscar restos de comida entre la basura y ponen en riesgo sus propias vidas y la de los menores que se meten entre las ruedas de las pesadas unidades.

Sobre lo que le pasó al trabajador municipal, Carlos Rapuzzi, como secretario gremial de la UOEMC, señaló a cronistas de este medio que “el compañero Galli fue agredido esta mañana (por ayer) en el Campo del Abasto, por lo que sabemos fue la gente que está en el lugar cuando llegan los camiones en el volcadero”.

Explicó luego que “cuando ingresaban los camiones que llevan la basura, un empleado que venía a bordo intentó evitar que la gente corra detrás de los mismos porque estaban maniobrando, y ahí se produjo la agresión contra el compañero, que enseguida fue trasladado al hospital”.

Rapuzzi, puntualizó que “nuestro secretario general Maximiliano Torres ya está al tanto de todo y se está ocupando”, no obstante, adelantó que “desde la conducción iremos mañana (por hoy) hasta al Campo del Abasto a reunirnos con el personal y ahí se resolverá qué medidas se van a tomar, porque acá ya hay un tema de seguridad”.

Párrafo seguido aclaró que “no estamos en contra de lo que haga la gente que va y junta, pero lo que nos preocupa es el tema de la agresividad, porque el camionero se baja y le dice a la gente que se bajen de la unidad, pero no hay muchas garantías y los pueden agredir».

Además, reconoció que “es una situación compleja”, no obstante, puntualizó que “nosotros no queremos ponernos de punta, que vayan y los echen a todos, porque no es así tampoco. Pero no queremos que pase nada grave”, dijo y recordó que “en julio del año pasado se produjo un accidente cuando un camión de una cooperativa de trabajo que acarreaba residuos embistió a una niña de 11 años que vivía cerca del lugar y la mató, más allá del accidente fatal se produjo en una cortada antes de llegar al Campo del Abasto, no dentro del mismo”.

ASAMBLEA DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR

Finalmente, el delegado gremial adelantó que “hoy habrá una asamblea en la recolección de residuos y en el Campo del Abasto. Los delegados decidirán si saldrán a trabajar”, y aclaró que “lo estuvimos llamando al intendente porque se le va a exigir al Ejecutivo, como primera medida, que haya seguridad con todas las letras. No que pongan un funcionario policial en la puerta, sino que los acompañen a los camiones hasta el lugar donde descargan los residuos”.

