CLÍNICAS Y SANATORIOS ASEGURAN QUE ESTÁN AL BORDE DEL COLAPSO ECONÓMICO

Aseguran que la realidad de las clínicas y sanatorios locales y provinciales es bastante complicada porque no están trabajando con normalidad y, según ellos, les está planteando un fuuro poco alentador en lo económico, a tal punto de prever inconvenientes para afrontar compromisos y el pago de los sueldos en un futuro inmediato si la situación económica sigue cayendo para ellos.

En este sentido, el Dr. Juan Carlos Montangie, como Director Médico del Sanatorio Concordia y como integrante de ACLER (Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Entre Ríos) señaló ante cronistas de nuestro medio que están muy preocupados porque la pandemia los está afectando a todos en el habitual trabajo que hacen, reconociendo que: “estamos muy preocupados porque todavía no tenemos nada por escrito, o sea que se dice pero todavía no hay una normativa escrita donde diga que todos los pacientes posibles de coronavirus vayan a la carpa y que posteriormente como va a ser la internación de estos pacientes que por ejemplo los mutualizados que no quieran ir a la carpa”.

“Nosotros por el momento -aclaró- los mandamos directamente a la carpa para que les hagan el hisopado”, dijo que: “los pacientes que vienen sin nexo epidemiológico, con un posible cuadro de neumonía pero sin estar gravemente enfermo, se lo interna y se lo aísla y los gravemente enfermos pasan a terapia”, señaló.

Más adelante recordó que “ya hemos pasado dos cartas, una se pasó primero hace un mes atrás a la ministra de salud y otra al gobernador de la provincia para que exista algo por escrito para que nosotros podamos abalar esta actitud que estamos teniendo”, y puntualizó que “nosotros estuvimos en una reunión con el gobernador conjuntamente con varios ministros, donde se planteó que la salud es toda una pero hasta ahora no tenemos nada por escrito”, reclamó.

En ese mismo sentido el galeno afirmó que el problema ahora para ellos es la subsistencia: “nuestro trabajo a disminuido notoriamente porque no estamos haciendo contacto con pacientes por cosas programadas”, no obstante aclaró que: “se están atendiendo casos de urgencia y oncológicos”.

Asimismo el profesional de la salud reconoció que “todo esto que estamos pasando sin dudas que impacta en la economía de los sanatorios locales que ya venía mal y ahora se nos plantea el interrogante de cómo vamos a persistir”, se preguntó, al tiempo que reflexionó “hoy en día las compras se hacen muy dificultosas por niveles económicos que no los podemos soportar. Hoy todos los sanatorios estamos con serias dificultades económicas y creemos que la situación puede impactar a la hora de tener que afrontar el pago de sueldos del personal si esta situación se agrava”, advirtió.

