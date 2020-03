CÓMO SE PREPARA SALUD PÚBLICA DE CONCORDIA PARA ATENDER LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

El enemigo silencioso es invisible se mueve rápido e infesta a todos los humanos, se propaga rápido y es letal. El Covid-19, se ha convertido en el enemigo público número uno de la raza humana y en Concordia, pese al esfuerzo de los médicos y funcionarios, aunque algunos pocos “hagan surf”, se prepara el terreno para enfrentar al virus importado de China y que sentó sus reales en Italia y España, donde las victimas ya se cuentan por miles y los contagiados por cientos de miles.

Dos profesionales de la salud, consultadas por nuestro medio, para saber si se cuenta con la infraestructura suficiente para atender pacientes que manifiesten síntomas compatibles con el coronavirus, coincidieron en afirmar que en Concordia hay tres terapias intensivas entre el hospital Masvernat y los sanatorios y, que si bien la mayoría de las camas disponibles están en el sector público, también tenemos que contar con el sector privado porque si la persona no tuviera obra social, el Estado también debe responder por eso, asegurando la salud de los ciudadanos que establece la Constitución.

La Dra. Fabiana Leiva, titular del Área de Epidemiología del Hospital Delicia Concepción Masvernat, dijo a un equipo de cronistas de este medio que “yo creo que en cuanto a los casos no tenemos positivos, recordemos que nosotros tuvimos dos casos ya descartados, estamos trabajando de manera correcta en cuanto a la recepción de las muestras, en cuanto al traslado de las mismas (que se deben hacer en forma refrigerada) y el laboratorio de epidemiología -Malvan en Buenos Aires- respondió rápidamente, así que yo creo que en este sentido estamos trabajando bien”.

“Hay cosas para mejorar”

No obstante la médica reconoció que “hay cosas para mejorar como en todas las actividades pero creo que desde el punto de vista sanitario todo está funcionando bien”, insistió y respecto de la infraestructura reconoció que “nosotros no escapamos al resto de la situación del país”, y espetó que: “somos un país pobre con una buena infraestructura para nuestra ciudad pero con limitaciones en cuanto a los recursos que, debo reconocer, son finitos pero estamos trabajando en la disponibilidad de camas y demás porque el gobernador ha dispuesto un presupuesto extraordinario para salud al declarar la emergencia sanitaria”.

“Reorganizar nuestras camas de terapia intensiva y agregar a la disponibilidad, la de los privados”.

“Tenemos que reorganizar nuestras camas de terapia intensiva y tenemos que trabajar también con los centros privados -adelantó- estamos hablando de camas con respiradores, en este sentido tenemos que contar con lo público y los privados”, aclaró y dijo: “si bien la mayoría están en el sector público, también tenemos que contar con el sector privado porque si la persona no tuviera obra social, el Estado también debe responder por eso”, y recordó que “en nuestra ciudad hay aproximadamente unos 30 respiradores”, en total.

El hospital Delicia C.Masvernat es el que cuenta con mayor equipamiento para atender a Concordia y la región, pero solo dispone de 14 respiradores.

“HAY TREINTA CAMAS PARA INTERNAR EN LA SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS”

Sobre la cantidad de terapias intensivas existentes en nuestra ciudad, la médica detalló que “públicas tenemos las del Hospital Masvernat, como así también podemos contar las del sanatorio Concordia y la del Sanatorio Garat”, y estimo que habría un total de 30 camas en total”.

SALAS DE AISLAMIENTO

Sobre las salas de aislamiento, Leiva aclaró que “hoy tenemos en el servicio de clínica médica del Masvernat, dos camas por habitación que es donde se aloja a las personas que se tiene la sospecha del caso pero no hemos tenido afortunadamente ningún caso grave”.

CASOS DE ESTUDIANTES ADOLESCENTES QUE ESTABAN EN CUARENTENA

Estos últimos días se conoció un episodio de evidente conflicto entre los padres de una institución educativa privada y los directivos del mismo por cuanto tres estudiantes que habían estado viviendo en el extranjero por un intercambio estudiantil en Estados Unidos e Italia regresaron a Concordia y tuvieron que permanecer en cuarentena.

Los padres de los chicos de primaria que comparten las aulas con los de secundaria, se enojaron por no haber sido informados y consideraron no mandar más los chicos a la escuela hasta que no se conozca si los estudiantes de intercambio no cursaron la enfermedad.

Al respecto, la Dra.Leiva, dijo: “Si, conozco el caso pero los chicos ya pasaron el periodo de cuarentena esta semana, el miércoles o jueves cumplieron los 14 dias y nunca se le hizo hisopado porque nunca tuvieron síntomas. Se les hace la cuarentena por el decreto presidencial, pero ya están fuera del periodo –porque lo cumplieron- y no están enfermos.”

“Creo que hay que llamar a la responsabilidad civil y se eviten conflictos –como se dio aquí de los padres y el colegio- mediante una oportuna información que es necesaria para aventar fantasmas.”

CONCORDIA TIENE 12 CASOS DE DENGUE AUTÓCTONOS

Más adelante la profesional se refirió a los casos de Dengue autóctono en nuestra ciudad, en ese sentido mencionó que “al día de hoy (por ayer) tenemos 12 casos positivos, de los cuales todos son afortunadamente de la misma zona y del mismo barrio que es el Gerardo Yoya”, aclaró y dijo: “seguimos trabajando en ese sentido con la Municipalidad, con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Secretaría de Salud porque este es un trabajo entre todos”, acotó.

EL HOSPITAL FELIPE HERAS NO CUENTA MÁS CON UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

Por su parte y en sintonía con expresado por la Dra. Leiva, la Doctora Florencia Prieto, como Infectóloga del Hospital Felipe Heras, le dijo a nuestro medio que “nosotros estamos trabajando en forma conjunta con los diferentes entes públicos y privados, se ha dictaminado un orden a seguir desde lo público y lo privado, cada uno tiene su protocolo que en líneas generales son muy similares de acuerdo a lo que nos envía el Ministerio de Salud y la provincia de Entre Ríos porque recientemente se han publicado unas nuevas normas para transmitirle a la población”, afirmó.

En ese mismo sentido la médica mencionó que “nosotros nos reunimos con el director del hospital Heras y con los directores de diferentes áreas para ver de qué manera podemos hacerle frente a esta situación, o al menos brindarle un backup al Masvernat por si se encuentra desbordado en lo que tiene que ver con la atención de pacientes”, acotó.

Más adelante la médica adelantó que “en nuestro hospital tenemos dos salas de aislamiento en la clínica médica”, no obstante reconoció que “si el problema del coronavirus comienza a superar el número de pacientes, se pude usar una sala entera para alojar ahí a personas con esta patología porque con la misma infección viral se podría usar una sala entera”, aunque subrayó que “en el hospital Heras no contamos con una unidad de terapia intensiva”.

