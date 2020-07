COMPAÑEROS DEL SERVIMOTO ACCIDENTADO SE MOVILIZARÁN AL SINDICATO DE LA FRUTA

PIDEN JUSTICIA

Este viernes 24 de julio, compañeros de José Carlos Mayer, persona atropellada el martes de madrugada por una camioneta 4×4 en Boulevard Yuquerí y Avenida San Lorenzo realizarán una movilización pacífica en la puerta del Sindicato de la Fruta ubicado en Saavedra 114.

Uno de los compañeros de José comentó que hoy harán una nueva marcha en la cual están todos invitados para apoyar al motomandado de la mensajería Flash. En la mañana de ayer se movilizaron por la zona del Hospital Masvernat y por el centro y ahora se manifestarán en inmediaciones del Sindicato de la Fruta.

En dialogo con El Sol-Tele5 otro de los trabajadores de la Mensajería ubicada en calle Sarmiento , con respecto a la salud de José señaló que le hicieron una tomografía y estaba un poco mejor aunque en carácter reservado. Los riñones no están funcionando bien y eso le está afectando un poco. “Nosotros estamos mal por el procedimiento de esta persona que lo dejó tirado. Una persona eficiente y trabajadora como José que nunca hemos tenido problemas. El cuida a la mamá que vive sola y a las 04 horas se iba para la casa y tuvo el accidente”.

El compañero del accidentado dijo que de tan conocido que es el padre no puede creer que haya hecho eso: “A veces uno le da la educación a los hijos y ellos hacen cualquier cosa. La verdad que no se cómo fue el asunto, quizás se asustó y se fue, pero no hay excusas”.

Por último, el trabajador de la mensajería contó que, muchos clientes fueron a traer donaciones de mercadería: “Ayer se le llevó mercadería a su señora y además tiene un hijo que es discapacitado, también le pedimos a los lectores y a la audiencia una ayuda para el tratamiento que estaba llevando para no pararlo”.

REALIZAN UNA COLECTA PARA AYUDAR A LA FAMILIA DE MAYER

Los compañeros del trabajador de la mensajería iniciaron una colecta para comprar algunas cosas “para poder ayudar a la familia de Mayer, ya que José Carlos tiene un nene discapacitado y la señora no trabaja”, y sostuvieron que “él era el apoyo y sostén de la familia, así que hicimos entre todos sus compañeros una juntada para poder ayudarlo”, insistió.

