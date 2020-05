COMPLICADA SITUACIÓN DE UN HOTEL CÉNTRICO

Preocupación por parte de la propietaria de un hotel ubicado en calle Hipólito Irigoyen 717 que manifestó que debe cerrar sus puertas si no hay una solución a este cierre obligado por la Pandemia del COVID-19.

En dialogo con cronistas de nuestro medio, Ana D´ambros comentó que cerraron por decreto el 19 de marzo y hoy a los cincuenta días sigue sin ningún tipo de ayuda. “No califiqué para la AFIP tampoco para mi banco de hace muchos años porque mi madre falleció en junio, cambiamos la razón social y entonces somos una empresa nueva a pesar de que yo hace muchísimos años que estoy al frente porque mamá ya era una persona mayor y no tenía ninguna influencia en el hotel”.

La dueña del Hotel Florida añadió: “hoy yo tengo que pagar sueldos, no tengo la ayuda de la AFIP como dije porque los 16 mil que nos iban a dar yo no califico. No tengo créditos, tengo cinco empleados en blanco, con familias, hijos, alquiler y esa es mi situación hoy. Yo el mes que viene directamente tengo que cerrar el hotel porque no tengo más dinero, lo que tenía se lo di a mis empleados. Yo nunca guardé dinero, no lo puse en el extranjero ni tengo cuentas, si me sobraba un peso era un colchón o un aire. Aporté al país y así estoy ahora.

D´ambros fue contundente: “el mes que viene si no hay respuestas yo cierro y lamentablemente mis cinco empleados van a terminar en la calle”. A través de la Asociación Hotelera se ha charlado con el Gobernador Gustavo Bordet y con el Intendente Alfredo Francolini pero no se ha logrado nada. Nosotros estamos desde 1980 en Concordia, se hicieron de a una las habitaciones de este hotel con mucho sacrificio y hoy, mañana o el mes que viene esto se va a perder” finalizó diciendo Ana.

