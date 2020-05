COMPLICADA SITUACIÓN PARA LOS JARDINES PRIVADOS

Otro de los sectores complicados en esta cuarentena son los jardines maternales. Propietarias de dichos lugares están hace dos meses sin abrir sus puertas y también pretenden que se les exima de pagar la tasa comercial por tres meses.

En dialogo con Cronistas de nuestro medio, Josefina Janin manifestó que la situación está bastante complicada: “Desde que se inició todo esto de la cuarentena nosotros tuvimos que cerrar las puertas de los jardines y al paso que vamos es por mucho tiempo más. El tema particular nuestro es que como somos jardines privados nos sustentamos con el ingreso de las cuotas de los chicos solamente y al no estar dando clases se va disminuyendo el ingreso, casi nulo directamente. No podemos costear los gastos fijos que tenemos, más allá de que seguimos haciendo nuestro trabajo a través de WhatsApp o de mensajes, no tenemos los ingresos para sustentarlos”.

Por su parte Gabriela Moroni comentó que presentaron los protocolos para cuando las dejen trabajar y una nota pidiendo la eximición de la tasa comercial como se la dieron a hoteleros, gastronómicos, gimnasios y casas de cumpleaños. “Tenemos la esperanza de que será favorable porque ya hay un antecedente así que estamos esperando”.

Josefina añadió: “Lo bueno es que ante tanta cosa mala logramos unirnos en la ciudad de Concordia y a nivel provincial y nacional todos los jardines privados y es como que la lucha es un poco mas aliviada cuando somos más porque nos sentíamos demasiado solas en esto, entonces nos hacemos ver mucho más, podemos tomar medidas juntas y poder tratar de revertir esta situación. Nosotros lamentablemente como la mayoría hacemos los jardines a pulmón y por vocación, todas trabajamos en escuelas, en un turno, entonces al tener el ingreso del estado tampoco tenemos derecho a ningún subsidio, ni prestamos, ni beneficios”.

En Concordia somos 17 jardines los que nos juntamos y si bien hay más son aproximadamente 120 maestras que dependen de ese trabajo y es su ingreso para la casa finalizaron diciendo las propietarias de los jardines.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...