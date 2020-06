CON LA ATENCIÓN DE SU DUEÑA REABRIÓ UN CONOCIDO HOTEL CÉNTRICO

Pese a las adversidades, teniendo en cuenta que no dejan pasar a viajantes que llegan de otras partes del país, abrió el Hotel Florida, con la atención únicamente de su dueña.

En diálogo con cronistas de nuestro medio, Ana D´Ambros, propietaria del hotel ubicado en calle Hipólito Irigoyen reabrió tras dos meses y medio de incertidumbre y pérdidas. “Con un protocolo bastante extenso para seguridad del pasajero y mía, sin empleados, porque ellos están con suplencias remuneradas, porque es más económico para mí, intenté abrir un piso siguiendo el protocolo y esperando algún tipo de respuesta del Gobierno o de la AFIP”.

D´Ambros comentó que por suerte la tasa comercial y el cable no se lo han cobrado en estos tres meses. “Pagué dos meses de sueldos, uno con fondos propios y el otro con fondos familiares. De mi bolsillo no puedo seguir pagando más, porque me voy a seguir endeudando. Afortunadamente el contador me llamó comentando que llegará la ayuda para pagar lo que falta de los empleados”.

Ana también comentó que el rubro está complicado: “Han llamado viajantes, pero eran de Buenos Aires así que no los dejaron entrar a la ciudad”.

