Concejales de cambiemos dicen que el municipio “no para de crear impuestos encubiertos”

El viceintendente a cargo de la presidencia municipal de Concordia, Alfredo Francolini convocó a una conferencia de prensa “a la que no fuimos invitados y en la que abordó el tema del aumento de la Tasa por Servicios Sanitarios que tanto angustia a los concordienses.

Durante la misma, se reconoció la mala calidad del servicio y se justificaron los aumentos desmedidos con el pretexto de que el «esfuerzo debe ser compartido». No obstante, nada se dijo respecto a la necesidad de dar una respuesta inmediata a los miles de vecinos que no están en condiciones de hacer ese esfuerzo y por lo tanto no van a poder pagar las boletas que les llegan.

Es más, ha trascendido que con algunos gráficos y tres ejemplos se buscó desmentir el estudio pormenorizado y documentado realizado desde esta bancada opositora. Conducta que representa una sola cosa: darle la espalda a la gente que tiene que pagar esas boletas que efectivamente han llegado con aumentos que en algunos casos alcanzan el 400%.

Por otro lado, lamentablemente, vemos que la municipalidad tampoco está dispuesta a hacer ese mismo «esfuerzo compartido» que le exige a los contribuyentes, sino todo lo contrario. Es que con «admirable creatividad», en vez de hacer más eficiente los servicios que brinda, no para de crear impuestos encubiertos bajo la forma de tasas, sobretasas, multas o adicionales, pese a la prohibición constitucional vigente.

Ciertamente, estamos decepcionados de la actitud del Ejecutivo, porque esperamos que esté a la altura de las circunstancias y se comporte con la madurez y responsabilidad que el caso amerita. De hecho, seguimos pendientes de que remita al Concejo Deliberante una propuesta superadora a la que planteamos desde la oposición y que fue rechazada por la totalidad del Bloque Justicialista.

Ahora bien, a las claras es evidente que por el momento no hay voluntad política de modificar nada, porque de otro modo no se entiende que la única respuesta del oficialismo en estos últimos días haya sido la chicana, la descalificación y el negacionismo, primando en todo momento la justificación del espíritu recaudatorio del municipio”, expresaron los concejales mediante un comunicado enviado a la redacción de Diario Río Uruguay.

Al tiempo que para finalizar, desde el Bloque de concejales de Juntos por el Cambio “queremos hacer un llamado a la reflexión, porque entendemos que es un error seguir exprimiendo el bolsillo de los contribuyentes, el blanco fácil al que siempre se apunta cuando es necesario llenar las arcas públicas. Por eso desde nuestro espacio seguiremos trabajando, en diferentes instancias, para darle a la ciudadanía las respuestas que hoy demanda al arco político”.

