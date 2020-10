CONCEJALES PODRÍAN SESIONAR DE MANERA VIRTUAL

Debido al crecimiento de los casos de Covid-19 en Concordia, los ediles evalúan realizar las sesione de forma virtual desde sus propios hogares. En este sentido los concejales consideraron que se debería aprobar una modificación del reglamento interno dado que el actual no permite esa modalidad.

En este sentido, Daniel Cedro, como presidente de cuerpo delibertivo, expresó ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “lo primero que tenemos que hacer es modificar el reglamento porque no está previsto eso”, no obstante aclaró que “en comisión estamos con todas las medidas de protección con este tema del coronavirus y evaluando cual va a ser el funcionamiento en las próximas sesiones”, aunque valoró que “lo más sencillo es comenzar a realizar las reuniones de comisión por zoom. Respecto de esta posibilidad, se está trabajando en un mecanismo que establezca la conformidad o no respecto de los expedientes”, no obstante consideró que “es un inconveniente trabajar de forma presencial en estos días”.

El concejal explicó que: “cuando hablamos con la gente de Informática, le planteamos la situación, por ejemplo, que las firmas pasen a ser digitales y de esa manera lo que haces es ver el despacho y planteas la conformidad o no por vía digital y te queda la constancia por sistema, pero como no se pudo implementar hasta el momento -lamentó- lo que propusimos es que la certificación de conformidad la haga el presidente de cada comisión”.

