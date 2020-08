CONCIENCIA ANIMAL SE MANIFESTÓ TRAS LA APARICIÓN DE LOS CIERVOS

Luego de la aparición de dos ciervos en el centro de nuestra ciudad y que posteriormente hayan muerto tras ser asustados, desde “Conciencia Animal” proponen buscar un lugar para ésta y otras especies.

Horacio Froy, titular de Conciencia Animal en diálogo con este medio afirmó que esto muestra un poco la desidia con la que se está tratando el medio ambiente en general, no solo en Concordia, sino en la provincia, el país y el mundo. Es demasiada ya la desforestación continua, el avance sobre el hábitat de estos animales que produce que abandonen los lugares donde habitualmente ellos debieron estar viviendo, llegando hasta la periferia de cualquier ciudad, en este caso correteados, según se pudo establecer, por gente de una zona ribereña, huyendo despavoridos llegando a un lugar donde obviamente el tránsito atenta contra ellos, tal es así que terminan muriendo.

Froy comentó que estas especies que tuvieron un triste final no son autóctonas y tampoco podemos pensar en que no deben ser protegidas. “Durante mucho tiempo desde nuestra agrupación hemos estando dando mensajes claros al respecto. Esto merece un tratamiento serio, no la introducción de cazadores en un Parque Nacional para eliminar esto que ellos consideran plaga de una manera tremendamente compulsiva atentando contra la vida de los animales”.

El proteccionista agregó que estuvieron conversando con algunas personas para poder capturar a estos animales: “Le buscaríamos algún lugar donde pudieran estar protegidos, pero efectuando una esterilización, porque el problema es que ellos siguen reproduciéndose y aumentarán continuamente el número y casos como este volverán a repetirse. En todos los casos que puedan aparecer, la única víctima sigue siendo el animal, sin que haya políticas que tiendan a proteger cualquiera sea la especie o el lugar de origen”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...