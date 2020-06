CONCORDIENSE DESARROLLA UN MICROSCOPIO QUE DETECTA EL CORONAVIRUS POR FLUORESCENCIA

Un vecino de nuestra ciudad, está desarrollando un microscopio digital portátil que opera en la modalidad técnica de inmunofluorescencia. El creador destacó ante nuestro medio que este proyecto es muy práctico y accesible, junto a los kits de reactivos, para detectar el covid-19.

Sobre su invención, el licenciado en criminalística Alfredo Ragone, señaló ante cronistas de este medio que: “el uso de microscopio nos permitirá detectar partículas del virus en pacientes, ya sea que lo tengan en el momento del análisis o que lo hayan tenido en algún momento”, y acotó que el aparato: “es digital, tratamos que sea lo más sencillo posible y con un costo significativamente menor a los que actualmente se están utilizando en todo el mundo”, destacando que “esta tecnología existe pero son equipos caros y de mucha estructura”.

Ragone explicó que “los conocimientos de mi carrera como licenciado en criminalística, me permitieron avanzar en la invención de este microscopio”, no obstante, aclaró que “todavía no pudimos sacar números finos, pero el costo del equipo es menor en una escala de 10 a 1, dado que los que están en el mercado tienen valores millonarios y a precios dólar”, acotó.

A párrafo final Ragone dijo que “se necesitan insumos costosos para el desarrollo de este proyecto, por eso solicitamos la ayuda de Nación, eso se está evaluando, pero demorará su tiempo”, y aclaró que: “necesitamos el apoyo de financiamiento porque los tiempos de la pandemia urgen”, concluyó.

