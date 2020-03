CONCORDIENSES EN CUBA: “Si nos dejan varados, el contagio puede ser rápido”

Guillermo Pasarón es de Concordia y está junto a su esposa y sus 2 hijos, varado en el aeropuerto internacional “José Martí”, de La Habana, Cuba. Quieren regresar a su Entre Ríos natal y, mientras las horas pasan, la angustia crece.

“Ante el riesgo de seguir varados estamos rodeados de gente, hay 4 ó 5 mil personas así que, si nos dejan varados, el contagio puede ser rápido porque no podemos irnos a un hotel ni salir del aeropuerto”, describió ante nuestro medio, sobre el eventual escenario de colapso sanitario al que se exponen.

El hombre contó que estaba de vacaciones en el país caribeño y, desde hace 2 días, “estoy varado junto con 600 argentinos más. Nos postergaron los vuelos, primero; y ahora directamente estamos varados. En ningún lado nos quieren recibir”, lamentó.

En el caso de él y su familia, el viaje lo hicieron con la compañía Copa de Cuba. ¿Cuál es el problema ahora? “No nos permiten llegar a Argentina. Esta aerolínea nos quiere llevar pero Argentina no nos recibe”, aseguró y comparó con lo que sucede en otros países de la región: “Acá vino el cónsul de Uruguay y se llevó a sus compatriotas. Lo mismo pasó con los chilenos pero a nosotros nos dejaron en banda, siendo que está la vicepresidente de la República acá”, mencionó en referencia a la presencia en la isla de Cristina Fernández de Kirchner, que acompaña a su hija Florencia.

“No nos dan ni 5 de pelota. Por favor les pido que viralicen esto porque necesitamos que se sepa esto y la única forma es viralizándolo”, pidió el mismo hombre en un audio que empezó a circular entre sus familiares concordienses.

Allí también se encargó de relatar las dificultades que tienen para comunicarse: “Si no contesto algo que me preguntan, sepan disculpar porque no hay internet y cada tarjeta de media hora de conexión sale $180 y tampoco hay. O sea, muy precario todo realmente”, lamentó.

Fuentes de la Cancillería argentina, según citó en las últimas horas el sitio “Infobae”, dijeron que se están evaluando opciones para regresar a los argentinos varados en Cuba. La empresa LATAM está haciendo los viajes desde La Habana vía Perú o Santiago de Chile. Pero al parecer esos vuelos están colapsados y se les da prioridad a los pasajeros que ya tenían ticket por esa compañía.

Según el mismo medio la cifra de argentinos que quedaron varados en Cuba asciende a 900. Muchos de ellos están allí desde que estalló la pandemia del coronavirus y, por estas horas, tienen graves problemas para regresar a la Argentina porque fueron cancelados desde la isla la mayor parte de los vuelos.

