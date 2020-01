CONTINÚA A BUEN RITMO EL PROGRAMA PADRINAZGO EN NUESTRA CIUDAD

El dirigente vecinal Hugo Coronel destacó que continúa a gran ritmo el “Programa Padrinazgo”, que pretende preparar y servir alimentos a las personas más necesitadas cuando no atienden los comedores, sobre todo en los fines de semana.

En este sentido, el referente del programa que se encarga de asistir con mercadería a los comedores comunitarios, mencionó ante cronistas de este medio que “estamos conversando con diferentes instituciones y en estos días volvemos a charlar con la gente del Centro Empleados de Comercio. Lo bueno es que se van sumando y lo llamativo que se comunicó personal del Correo para sumarse en esta pueblada que iniciamos”.

“A veces el tiempo no nos da para trabajar en todos los frentes que tenemos porque son muchos los comedores y realmente la necesidad es mucha, más en este mes que complicado porque todos saben que en enero se para todo”, aseguró el dirigente.

Coronel aclaró que no son comedores barriales ni escolares: “son comedores emergentes que han ido saliendo de los barrios a partir de la preocupación de los chicos que no tenían”, dijo y recordó que: “los comedores escolares los días sábados y domingos no funcionan. Además de muchos chicos que no están escolarizados”, recordó y mencionó además que: “hay muchos ancianos y asalariados que también les cuesta mucho cubrir las necesidades alimentarias, entonces fue saliendo todo esto y ahí estamos nosotros para colaborar con la gente de los barrios”.

“La situación es difícil y complicada para la gente, nosotros creemos que le va a llevar todo este año al gobierno estabilizar la situación económica -advirtió Coronel- acá necesitamos entre todos colaborar y que el Programa Padrinazgo se oriente para que podamos convertir estos comedores en centro de formación, capacitación y producción, eso es lo importante para nosotros”, aseguró Coronel.

