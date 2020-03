CUARENTENA TOTAL EN TODO EL PAÍS

Hay 31 nuevos casos positivos de COVID-19 y la cifra de infectados aumentó a 128 personas en todo el país. En Concordia hay dos casos sospechosos en aislamiento. A partir de este viernes, salvo excepciones, todos los argentinos deberán permanecer en sus casas como medida preventiva ante el avance del coronavirus. El feriado del 2 de abril se adelanta al 31 de marzo. Estarán abiertos supermercados y farmacias.

El presidente Alberto Fernández se reunió este jueves en la residencia de Olivos a los gobernadores para informarles sobre la batería de medidas adoptadas por el avance del coronavirus COVID-19 en Argentina, donde ya hay 128 infectados y tres muertos. Tras la cumbre se anunció que se aplica un aislamiento social preventivo y obligatorio en toda la Argentina desde la 0 de este viernes hasta el 31 de marzo.

Respecto a los 14 días de resguardo, el presidente Alberto Fernández recordó que «el tiempo no es caprichoso es el tiempo en el que se manifiesta el virus» y recordó: «Hicimos muchos esfuerzos para que la gente lo comprenda, declarando asuetos administrativos, invitamos a las empresas a hacer lo mismo, promovimos el trabajo de distancia». Sin embargo, apuntó durante la conferencia de prensa posterior a la reunión con los gobernadores que «hay gente que no entiende que no se puede circular por la calle» en el marco de los cuidados por el coronavirus COVID-19 en Argentina.

