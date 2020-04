CUARENTENA: UNA TRANSPORTISTA ESCOLAR ESTÁ DESESPERADA “ESTE MES NO SÉ CÓMO VAMOS A HACER”

La propietaria de un transporte escolar dijo ante nuestro medio que los problemas que le generó la cuarentena al igual que miles de argentinos, fue quedarse sin ingresos debido a que no hay clases pero está obligada a afrontar el pago de tasas e impuestos por ser monotributista con una perspectiva de que esta situación angustiante se prolongue en el tiempo.

Sobre lo que está atravesando por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Adriana Cueva, transportista escolar, le dijo a cronistas de este medio que: “junto al transporte escolar “Paloma”, somos los únicos dos que estamos habilitados en Concordia y estamos atravesando la misma situación porque estamos sin trabajar y no sabemos hasta cuándo”, expresó con resignación.

“Este mes -dijo- no sé cómo vamos a hacer”, reconociendo además que “la pandemia del coronavirus obligó a la suspensión de clases, por eso no sabemos cómo afrontar este período de emergencia sin los ingresos habituales”, y advirtió: “no tengo ni idea que vamos a hacer este mes de abril”.

La mujer lamentó además que: “a mí no me corresponden los $10.000 porque hay otro ingreso fijo en el hogar, así que este mes no sé cómo vamos a hacer ya que con un único ingreso no alcanza”, y agregó que: “yo hablé con el otro titular del transporte escolar, mientras no se trabaje no le podemos cobrar a los padres ninguna cuota más allá de que sea mensual lo que cobramos”, y reconoció que: “es bastante complicado, estamos parados quien sabe hasta cuándo”, lamentó Adriana.

La transportista escolar reconoció que: “no podemos ir a cobrar normalmente ya que hay padres a los que la cuarentena obligatoria también los afectó económicamente y están en la misma situación que yo”, dijo y recordó: “a los impuestos los tengo que pagar igual sin ningún tipo de ayuda porque a la patente, al monotributo, al impuesto inmobiliario provincial y la tasa municipal de comercio hay que pagarlos”, y acotó: “yo lo que necesito es un crédito a pagar en cuotas”, señaló.

COMPETENCIA DESLEAL

A párrafo seguido Cueva lamentó que: “junto al otro transporte habilitado tenemos que competir con otros que son una competencia deslealtad dado que no están habilitados”, y mencionó que: “mantuvimos una reunión con los concejales Daniel Cedro y Lía Solís (PJ) luego de que ellos mantuvieran una reunión con los que no están habilitados, ellos y nos hicieron sentir a mí y a transporte “Paloma” como que no queríamos que el resto pudiera trabajar. Como que yo tenía un problema personal con ellos y lo que pretendo es que paguemos todos por igual, que las leyes sean iguales para todos”, reclamó y puntualizó que: “el concejal Cedro y los titulares de los otros transportes van a presentar una excepción a la ordenanza por dos años, así estos transportes pueden seguir circulando”, rezongó.

Cueva referenció que: “además de que los transportes ´truchos´ no cumplen con la ordenanza municipal vigente, como por ejemplo no cumplen con la antigüedad mínima requerida por la misma, siendo sus unidades demasiado viejas y deterioradas, sin la desinfección mensual obligatoria, etc. Lo único que se pretende con el reclamo hecho a los concejales es velar por la seguridad de los niños”, aseguró.

“Estos transportes no habilitados trabajan y circulan por la ciudad sin ningún tipo de impedimento ni control por parte de quienes deberían hacerlo”, dijo y recordó: “yo hice muchos reclamos para que los saquen de circulación o que los obliguen a cumplir con todos lo establecido en la ordenanza como lo hago yo, pero, he desistido debido a que he recibido amenazas reiteradas, y pareciera que ellos cuentan con el aval político”, disparó Adriana Cueva.

