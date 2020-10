Dady Brieva quiere atropellar con un camión a la gente que pagaba la entrada para verlo y le daba de comer

Dady Brieva, después del exabrupto: «No se bancan una joda»El conductor y humorista habló de quienes lo criticaron por decir que tenía ganas de «agarrar un camión y jugar al bowling en la 9 de Julio», durante el banderazo.Dady Brieva cargó contra los opositores y medios que criticaron sus polémicas declaraciones contra los manifestantes que asistieron al banderazo del #12O el lunes en la 9 de Julio.El conductor y humorista se refirió así tras el escándalo: «No se bancan un chiste. No se bancan una joda. Esta es una radio en la que siempre hemos jugado. Esto es un chiste».»Ya tengo mis zapatos y tengo mis bolas», dijo, entre risas, en referencia al bowling.Y en alusión a los medios que publicaron sus dichos y a los políticos que los repudiaron. manifestó: «A mí me ha pasado sesenta veces esto. Es un ejercicio sísmico. Tiran, tiran todos juntos, hacen denuncias penales. Nada que no sea más que la continuidad de lo que han hecho en estos cuatro años (en alusión al gobierno macrista que terminó hace 10 meses)».Brieva, activo militante del kirchnerismo, retrucó que las acusaciones en su contra fueron promovidas por Clarín, después de que ese medio fue denunciado en redes por haber publicado en una nota que la casa de la vicepresidenta Cristina era uno de los puntos donde se convocaba a los manifestantes.»Clarín quedó descolocado cuando, con esta cosa omnipotente de decir lo que se les canta las pelotas, se les pasó lo que hicieron con Cristina de dar la dirección e incitar realmente la violencia, porque contra Cristina es realmente incitar a la violencia. Ellos no salieron en contra mío ahora, lo mandan al culata Infobae. Yo los conozco a los Orozco, son ocho los monos», expresó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...