D’Elía: “No lo veo a Néstor Kirchner agarrando a balazos a los pobres”

El dirigente K repudió el desalojo en el predio de Guernica y comparó al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, con el presidente de Brasil Jair Bolsonaro.

Como no podía faltar, Luis D’Elía dio su opinión sobre los incidentes que se registraron este jueves durante el desalojo en los terrenos usurpados en Guernica. El dirigente mostró su repudio ante el accionar de Sergio Berni y el operativo policial organizado, por lo cual consideró que el expresidente Néstor Kirchner no hubiera “agarrado a palazos a los pobres”.

Alrededor de las 4 de la mañana, 4 mil efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron al predio, desalojando a los presentes, derribando casillas y cortando los alambres con los que se delimitaron las tierras ocupadas.

“Mi total repudio al hijo de put… de Berni que hoy fue a reprimir en helicóptero. No lo veo a Néstor Kirchner agarrando a balazos a los pobres, él jamás le pegaría a un pobre“, expresó en declaraciones radiales.

A su vez agregó: “Esto me genera una profunda vergüenza. Yo hubiera propuesto una ley de expropiación por el terreno de Guernica. Todo eso estuvo pésimamente manejado. No me gusta que haya funcionarios como Berni que se haga el Rambo o el Bolsonaro en el kirchnerismo. Debería militar en Cambiemos: hace un show de derecha en nombre del kirchnerismo”, comparando al funcionario bonaerense con el presidente de Brasil.

“Lamento que esto se haga en nombre del kirchnerismo, yo estoy preso por kirchnerista”, agregó Luis D’Elía.

