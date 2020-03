Denuncian que un sacerdote de Inmaculada cerró el comedor comunitario

Se trata del comedor que funcionaba en instalaciones anexas a la Parroquia Inmaculada Concepción de Concordia. Cada sábado concurrían más de 260 personas. Cerró sus puertas el pasado viernes 6 de marzo y los voluntarios critican la medida.

El comedor de la Parroquia Inmaculada Concepción funcionaba -cada sábado- desde hace 11 años y fue impulsado por un grupo de voluntarias y voluntarios pertenecientes a la comunidad parroquial, quienes motivados por la idea de colaborar con los más necesitados comenzaron a preparar y repartir porciones de comida todos los sábados. El comedor abrió sus puertas hace más de una década y en esos arranques recibió a 30 personas, pero al momento de su reciente cierre daba alimento y contención a 263 personas.

Una de los colaboradores del comedor mencionó que «se acercaba gente del barrio San Agustín, de Villa Busti, de Carretera de la Cruz, de Gruta de Lourdes, entre otros lugares”.

En ese mismo sentido remarcó que para esta tarea “no recibimos ningún beneficio, ninguna ayuda de ninguna organización y no estamos con ningún partido político”. Todo lo que se logró “lo hicimos por voluntad, desde nuestro bolsillo”, siendo la única ayuda que recibían unos “$1400 pesos que nos brindaban unos chicos de PAMI para colaborar, pero sólo a la semana teníamos $500 de pan”.

Respecto de los motivo del cierre de este comedor, el entrevistado explicó que el pasado viernes 6 de marzo “nos encontramos con que el padre José Luis Bogado (a cargo de la parroquia) nos llamó para decirnos que había cambiado el tema y ahora no íbamos a seguir recibiendo gente ahí», lamentándose que «no nos dio tiempo ni siquiera de avisarle a la gente”.

A pesar de lo que había señalado el sacerdote, los voluntarios igualmente “vinimos el sábado y nos presentamos», pero «notamos que habían cerrado todo el lugar con candado, como si nosotros fuéramos delincuentes más o menos». Con ese panorama «tuvimos que avisar a toda la gente que no había más comedor”.

Según las palabras que brindó este colaborador “esto ocurrió así porque (debido al comedor de los sábado) iba gente humilde y desprolija a la iglesia y dentro de toda esa gente que venía, hay chicos que son alcohólicos, drogadictos, un grupo de 10 personas que no podíamos echar porque también son hijos de Dios y no los podemos desatender por estas cuestiones”.

El colaborador lamentó que «el párroco lo hizo así para que la iglesia no se vea sucia de alguna manera, porque es mejor recibir gente bien vestida y agradable que estar con los pobres», reprochando esta acción porque «todos somos hijos de Dios, no solamente la gente que tiene para comer” reflexionó Juan. Insistiendo en que en el caso de la gente que concurría al comedor de los sábados “es gente que necesita este alimento, no es una necesidad material como la vestimenta o algo más”.

