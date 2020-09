DESCARRILÓ UN TREN Y CASI APLASTA UNA VIVIENDA

Una formación ferroviaria de Trenes Argentinos que salía de nuestra ciudad, descarriló en inmediaciones del barrio La Madrid, más precisamente en la intersección de Néstor Garat y las vías. El siniestro se produjo alrededor de las 11 de la mañana de ayer cuando, por razones que se tratan de establecer, el primer vagón (el que iba enganchado a la locomotora) se salió de las vías para su lateral izquierdo y se inclinó peligrosamente a tal punto que casi aplastó una vivienda que está al costado de la vía.

El convoy, cargando contenedores que, aparentemente estaban vacíos, había salido de la Estación Central Concordia y tenía como destino la localidad de Garupá, en la provincia de Misiones. En el lugar hubo momentos de zozobra porque el vagón que se salió de la vía, quedó semivolcado sobre su lateral izquierdo a pocos centímetros de una vivienda y había temor de que se tumbara sobre la misma. Ante tal situación, las autoridades optaron por desalojar la vivienda hasta tanto los operarios del ferrocarril lograsen estabilizar el pesado vagón.

“MI NIETO ESTABA HACIENDO SUS NECESIDADES Y CUANDO SE ESCUCHÓ COMO UN ESTRUENDO SALIÓ CORRIENDO DEL BAÑO”

“Estábamos adentro de mi casa -dijo ante el periodista Mario Yrigoy, Fabiana, propietaria de la vivienda- y yo le grité a mi hijo que parecía que el tren había chocado algo, yo estaba barriendo y mi nieto se estaba bañando y salió corriendo del baño. En eso yo salí afuera para ver qué había pasado y en eso los vecinos me gritaban que saliéramos de la casa porque el tren se estaba por caer encima”, dijo la mujer presa de un estado de nervios.

“salimos todos de adentro de la casa y ahora nos dijeron que no entráramos hasta que se solucionara el tema del vagón que quedó casi pegado a la pared del fondo de mi casa”, dijo Fabiana, quien además agregó que “no me dejan entrar a mi casa y yo tengo que cocinar, tengo que darle de comer a mi familia”, rezongó la mujer quien a la vez dijo: “tenemos que agradecerle a Dios que no pasó nada grave pero la verdad es que nos pegamos un julepe bárbaro”, reconoció.

