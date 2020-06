DESDE EL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO EXIGEN QUE SE PAGUEN LAS HORAS EXTRAS DEL FÍN DE SEMANA

En las vísperas del día del padre, los comercios extenderán sus horarios de atención durante el fin de semana. Por este motivo y teniendo en cuenta que también es feriado por el día de la bandera, desde el Centro de Empleados de Comercio exigen que se paguen el cien por cien de lo trabajado.

En dialogo con este medio, el Secretario General del CEC, Juan José Simonetti comentó que tanto en el teléfono como en la página las consultas fueron muchísimas porque el día sábado, es feriado y el trabajador tiene que decidir si lo trabaja cuando el empleador lo invita a trabajar: “El sábado se paga el cien por cien así que tenemos un pago que es casi triple porque también estaría el tema del viernes que quieren extender el horario”.

El Titular del Centro de Empleados de Comercio dejó en claro que hay muchas empresas que están trabajando de 08 a 18 y no de 08 a 16, de 09 a 17, o de 10 a 18. “Acá hay algunos que han tomado esto y están trabajando diez horas así que nosotros queremos denunciarlo a eso y lo vamos a hacer ante la autoridad del trabajo, también vamos a pedir a fin de este mes cuando realmente se liquiden los sueldos porque es preocupante si no se paga porque hay muchas empresas que ya dijeron que no van a pagar. Nosotros estaremos viendo cuales son las empresas que trabajan que seguramente van a trabajar el cien por cien porque se viene el día del padre y porque tienen una venta que me parece perfecto que trabajen pero que respondan”.

Simonetti finalizó diciendo que en Concordia somos privilegiados porque todo el comercio está trabajando y por la situación que existe referente a la pandemia que acá no hay circulación viral. “Sí queremos dejarle en claro que van a tener que pagar esas horas como corresponde porque el empleado necesita de ese salario y aparte nos hacen saber a nosotros que hagamos los controles”.

