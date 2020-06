DESDE EL CLUB REGATAS RECONOCIERON QUE ESTÁN ATRAVESANDO POR UNA SITUACIÓN ECONÓMICA APREMIANTE

La dirigencia del Club Regatas Concordia, lamenta profundamente la situación financiera por la que están atravesando, ellos y los demás clubes de nuestra ciudad, “todos estamos en la misma”, expresaron. Además, citaron que mantuvieron una importante reunión virtual con la Cooperativa Eléctrica de Concordia.

En este sentido, el presidente de la institución, señaló ante cronistas de este medio que “muchos socios piensan que, si no se concurre al club no hay obligación de pagar la cuota”, y lamentó que “no se acercan y no pagan, aunque pueden”, y recordó que “no es la primera vez que sucede porque con cada inundación se reitera esa problemática”.

El dirigente admitió que “la situación es muy complicada en un club acostumbrado a pelearla con el agua al cuello literalmente. Cada inundación afecta la estructura del club y va erosionando el padrón” y reseñó que “después del 20 de marzo se paró todo. Estamos parados sin generar dinero”, lamentando que “sólo paga la cuota un 10 % del padrón y no alcanza ni para los sueldos de los empleados”.

“El viernes de la semana pasada -recordó Soto- varios clubes fuimos citados a una reunión virtual por la Cooperativa Eléctrica por el tema de la luz, donde nos comentaron que la idea de ellos es manejar un formato de ayuda mutua”.

Asimismo, acotó que “venimos de soportar una suba de un 700 % de la tarifa de la luz desde 2015 en adelante. A ello hay que añadir que las instituciones que tiene un gasto elevado deben abonar un ítem denominado `potencia´. Para tener una idea, las viviendas están inscriptas en la categoría T1, luego viene la T2 y finalmente la T3 como aserraderos y los clubes estamos en esa última categoría” y señaló que “el problema no sólo radica en los montos que debemos abonar, sino que estamos obligados a abonarlos aunque no se usen el servicio, tenés que pagar $ 20.000 o $ 30.000 aunque tengas la luz apagada”.

