DESDE EL CONCEJO DELIBERANTE CONSIDERARON INSUFICIENTE LOS $260 QUE DEVOLVIÓ LA EMPRESA DE CABLE LOCAL

DEVOLVÉ LA BOLSA…

Malestar en el Concejo Deliberante porque, según expresaron desde el cuerpo deliberativo, la empresa de cable local, que brinda internet en nuestra ciudad, devolvió $260 mediante un descuento en la factura del mes siguiente a los usuarios pero, algunos ediles consideraron que “es una suma ínfima” y pedirán que el reintegro sea por una suma mayor que “refleje realmente los perjuicios acarreados”.

Sobre este tema que preocupa a los usuarios, el Concejal Gastón Etchepare, explicó ante cronistas de este medio que: “desde Defensa del Consumidor, informaron que Megacable devolvió un descuento mínimo, consistente en una suma de $260, que es ínfima teniendo en cuenta tantos días de corte y mal funcionamiento”, y sostuvo que “no satisface al consumidor, la suma ronda un 15% de una factura mensual promedio de $2.000, esto no es equitativo”, dijo.

Etchepare añadió además que: “el Concejo insistirá en que el reintegro de dinero debe ser por una suma significativa, que refleje realmente los problemas en el servicio que padecieron los consumidores, por eso los vamos a intimar, estamos preparando una intimación con las sanciones”, y aclaró que “hay gente que no tuvo el servicio en todo el mes”, no obstante admitió que “el tema no es sencillo. Lo que sí se puede hacer es aplicar sanciones, sobretodo en este momento que es un derecho del consumidor que está pagando el servicio y en este momento más que nunca. Los chicos hacen la tarea y la gente trabaja desde su casa con Internet”, recordó y añadió finalmente que: “este martes 8 de septiembre, convocamos a una reunión en la sala del Concejo Deliberante a las 10 hs, a los representantes de todas las empresas que brindan el servicio de Internet en la ciudad y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Concordia”, concluyó.

