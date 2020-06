DESDE EL HOSPITAL MASVERNAT INFORMARON QUE EL HOMBRE TRASLADADO DESDE TRIBUNALES “NO TENÍA FIEBRE Y VUELVE A SUS ACTIVIDADES”

Luego de los trascendidos de que en los tribunales de Concordia decidieron activar el protocolo por un caso sospechoso de COVID-19, tras haber trasladado a una persona que habría presentado fiebre, desde el hospital Delicia Concepción Masvernat, aclaran ante la opinión pública sobre la situación sospechosa.

Según indicaron desde el servicio de información del nosocomio, «quien fue trasladado era uno de los profesionales de salud que se desempeña en los propios tribunales. Al tratarse de un médico, activaron el protocolo cuando notaron que tenía temperatura».

Sin embargo, este medio se comunicó con una persona que ocupa un cargo importante en los tribunales locales, quien informó textualmente que: “Noo… no es un médico de tribunales, es una persona que vino por una citación”, dijo textualmente.

No obstante, desde el nosocomio público señalaron que “Respecto a la situación en Tribunales: se informa que el profesional de la Salud de Tribunales se le tomó la temperatura en la carpa del Hospital Masvernat, no presentó fiebre, no posee nexo epidemiológico de ningún tipo y ya debería haber retornado a su tarea habitual”.

