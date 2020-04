DESDE EL PROGRAMA PADRINAZGO RECLAMAN MÁS AYUDA PARA LOS COMEDORES Y MERENDEROS

Militantes sociales expresaron ante nuestro medio que están muy preocupados porque consideran que la ayuda social que están recibiendo del Estado los comedores y merenderos es muy poca y que está aumentando la demanda por alimentos para los sectores más carenciados.

En este sentido, el militante social Hugo Coronel, como referente del programa Padrinazgo, expresó ante cronistas de nuestro medio que: “esta mañana (por ayer) el señor Víctor Rodríguez, funcionario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Concordia, habló de la ayuda que están brindando a los comedores y merenderos como así también de los refuerzos como si esta gestión tuviera un despliegue casi cinematográficos”, Rezongó Coronel.

“Ese fue un relato fantástico y totalmente alejado de la realidad -afirmo- cuando desde el mes de enero vienen quitando la colaboración con la orden de cerrar estos centros alimentarios en forma progresiva”, dijo y recordó que: “a principio del mes de febrero me reuní con el titular de la Secretaria para expresarle mi preocupación y me decía cómo argumento que el gobierno repartió la tarjeta Alimentar. Sobre eso yo le dije que todavía no había hecho impacto en la economía, más si tenemos en cuenta que la economía estaba desbocada y la gente ya estaba comprando la mitad de lo que habían adquirido en diciembre”, recordó el militante social, al tiempo que agregó “además tenían que darse cuenta que hay muchos que no están contemplados en el régimen y los que no reciben ninguna clase de beneficio yo me pregunto ¿de qué viven lo que hacen en el día a día?”.

Coronel volvió a mencionar al funcionario diciendo que: “Rodríguez sigue con su idea de cercenar la colaboración y con eso produjo que por ejemplo donde tenemos comedores del programa Padrinazgo funcionando, los tres que comedores comunitario que había cerca del nuestro, cerraron, multiplicándose la asistencia a los nuestros y complicando el desenvolvimiento y que no nos alcance el alimento para todos”. El militante social y representante del programa Padrinazgo, rezongó que: “se comenzó a entregar tres leches, si solamente 3 kilos de leche y ni siquiera azúcar o algo más por semana para los merenderos”.

