DESDE EL PROGRAMA PADRINAZGO SIGUEN REALIZANDO ACCIONES SOLIDARIAS

Los referentes del Programa Padrinazgo siguen colaborando con la gente más necesitada de nuestra ciudad, quienes acuden pidiendo una ayuda porque se les hace muy difícil conseguir alimentos para darle el alimento diario a sus familias.

En este sentido, Hugo Coronel, como representante del programa solidario que ayuda a que muchos concordienses tengan un plato de comida en la mesa, le dijo a un equipo de cronistas de este medio que: “me llego un mensaje que me sacudió hasta los huesos, uno está siempre en movimiento con gente para darle una mano, pero el contenido del mensaje era tan fuerte y salido del alma que me hizo llorar, se trata de un amigo, es Horacio Piedrabuena quien me contó como está tratando de sobrellevar en sus hombros la angustia de su familia y de sus vecinos que la están pasando muy mal”.

“Eso nos movilizó en forma urgente -dijo Coronel- para llevar una respuesta y con varios compañeros y compañeras, en un ratito se acudió a su requerimiento de nuestros hermanos para llevarle algo para que le den un plato de comida a sus hijos”. Muy emocionado el luchador social aseguró que: “esta porquería de la pandemia del coronavirus va a sacar lo peor y lo mejor de cada uno de nosotros”, y apuntó contra los funcionarios diciendo que: “estamos en crisis económica y se suma esta crisis del virus como dijo el Presidente, es una guerra, pero lamentablemente nuestros funcionarios y políticos brillan por su ausencia, están haciendo la plancha porque no se les ve la cara recorriendo los barrios, no se los ve dando la cara junto a los médicos, junto a la gente de salud, junto a las fuerzas de seguridad, no parecen para acompañar a la gente que les dio su voto y confió en ellos. Por eso insisto en que esta pandemia va a sacar lo peor y lo mejor de cada uno de nosotros”, y reiteró nuevamente que: “lamentablemente muchos funcionarios y políticos están haciendo la plancha”.

