DESDE EL SANATORIO GARAT DESCARTARON QUE UNA PERSONA INTERNADA EN ESE NOSOCOMIO TENGA CORONAVIRUS

Ante el resonante caso sobre el traslado de una persona mayor casi a medianoche del día lunes a un nosocomio privado, desde la dirección del mismo, salieron a aclarar que no se trataba de una persona con síntomas compatibles con el coronavirus, como se había sospechado desde un principio.

En este sentido, el Doctor Jorge Díaz Vélez, como Presidente del Directorio del Instituto Médico Garat, comentó ante un equipo de cronistas de este medio que “sabemos del comentario que ha salido a la población pero quiero aclarar que no tiene coronavirus esta paciente, es una persona que vive aislada, en la zona rural, ella no ha tenido ningún tipo de contacto, por un lado, pero por otro lado, esta persona, que tiene varias enfermedades que empeoran la situación orgánica”, aunque aclaró que “la persona está con un cuadro clásico de neumopatía bilateral producida por otro tipo de bacteria, no es virósica”, insistió y dijo “se analizaron bien todos los antecedente y ni siquiera se tomó muestra por el coronavirus porque tiene una enfermedad del pulmón como cualquier otra enfermedad que cualquiera puede tener, pero no relacionada con el coronavirus”, aclaró el médico.

“l sanatorio está preparado ante un caso de coronavirus, los médico ya saben como actuar, justamente ayer (por el lunes) se realizó una reunión en el hospital Masvernat para centralizar a todas las instituciones en este sentido”, no obstante aclaró: “hasta la fecha no hay un caso de coronavirus en Concordia, pero por supuesto que estamos expectantes porque puede aparecer pero desmiento totalmente que la persona internada en terapia en una situación delicada, tenga coronavirus”, acotó.

Sobre la infraestructura del sanatorio para cualquier emergencia por el coronavirus, el galeno dijo que “nosotros tenemos preparadas salas de aisalameinto y si llega un caso sospechoso y si es necesario se toma una muestra, se manda al hospital Felipe Heras, y desde allí se manda a Paraná y desde la capital de la provincia se manda a al Instituto Malbran”, afirmó.

“Acá tenemos salas da aislamiento si necesita, tenemos terapia intensiva con las cantidad de respiradores que es habitual, son 7 respiradores pero desde Salud se comprometieron a mandarnos los 3 que faltan para las 10 camas que tenemos en terapia del sanatorio”, referenció el médico, al tiempo que subrayó: “las salas están debidamente aisladas, cada una de ellas son independientes, es un habitación con dos camas y en el acto se deja para la persona que queda aislada”.

