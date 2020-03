DESDE EL SINDICATO DE LA FRUTA ADVIRTIERON QUE NO SE PUEDE DETENER LA COSECHA

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Fruta de nuestra ciudad, reconocieron que no se puede frenar la cosecha de citrus porque, aseguran, hay variedades que tienen que cosecharse y eso no puede esperar porque la fruta no aguantaría en la planta. Además exigen medidas de higiene y concientización ante el inminente arranque de la cosecha de las variedades tempranas. Consideraron que la cosecha de naranjas y mandarinas es imposible de detener.

En este sentido, Alcides Camejo, como Secretario General del Sindicato de Obreros de la Fruta, reconoció ante un equipo de cronistas de este medio que: “el decreto presidencial del aislamiento preventivo y obligatorio ante la pandemia del coronavirus generó muchas dudas porque el documento oficial dice que se puede trabajar normalmente en el citrus, siempre y cuando se tengan los cuidados necesario, o sea los cuidados de higiene y de distanciamiento social”, enfatizó.

En ese mismo tono, Alcides Camejo señaló que: “comenzó la temporada de las mandarinas tempranas y hay que sacarlas sí o sí porque eso se pasa y no se puede exportar”, y recordó que “es una variedad que para el jugo, mucho no sirve, así que hay que exportarla”, insistió el dirigente.

Del mismo modo Camejo expresó: “yo le digo a los compañeros que tengan sus cuidados y les digo a los empleadores que cuiden al personal porque exigimos que mínimamente le den jabón y alcohol, tanto en los colectivos cuando los transportan o en los galpones”, sugirió.

