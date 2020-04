DESDE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA ACLARARON QUE LA PROVINCIA AÚN NO ADHIRIÓ A LA SUSPENSIÓN DE CORTES

Desde la Cooperativa Eléctrica informaron que el decreto nacional que dispone la suspensión los cortes del servicio por falta de pago a sus clientes por un período de 180 días, aún no fue adherido por la provincia.

Desde la Institución adelantaron a EL SOL-Tele5 que: “sobre el decreto 311/2020 de la Nación, que es el que determina la suspensión por 180 días de los cortes en el suministro de energía eléctrica, nuestra provincia aún no adhirió”, aunque insistieron en que: “si bien el decreto nacional aún no fue adherido por la provincia de Entre Ríos, aunque tenemos la información de que la provincia tiene elaborada la adhesión y que se están elaborando distintas normativas al respecto para el sector eléctrico, se puede por consultas que se han realizado, llevar tranquilidad a la sociedad de que no se están llevando a cabo la interrupción del suministro.

En ese mismo sentido desde la distribuidora de energía local aclararon que: “se resolvió suspender los cortes en este período y durante los próximos días se estará avanzando para ver de qué manera encaramos a los morosos”, subrayando además que “hay muchísima gente que quiere seguir abonando su factura y por eso hemos habilitado una serie de canales de pago y estamos trabajando, asesorando e informando a todos aquellos que lo necesiten”.

