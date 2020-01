DESENFOCADOS

Hay funcionarios que parecen no entender o se hacen los distraídos con lo que ocurre a su alrededor, viven aquí pero en una realidad diferente a la que palpa y respira en cada rincón de nuestra Concordia.

Con buenos ingresos, alguna “manija” a la que han accedido los ha puesto en un pedestal desde el que se permiten pontificar sobre vida y obra de los “inquietos” a los que descalifican porque en su marcha van derribando muros y construyendo puentes.

Su visión desde el pedestal, que no es alto, no les permite ver “a vuelo de pájaro” lo que sucede en las calles de la ciudad y en los barrios populares donde la realidad es muy diferente a la de los barrios residenciales con cabinas de seguridad, asfalto y luces led en sus calles.

No conocen los dolores de la gente que espera sentada en la guardia del hospital ser atendida porque acuden a la medicina privada y menos la desesperación de las madres con sus hijos en brazos pidiendo un médico con la urgencia de no saber si se les muere.

Tampoco conocen el dolor de panza que provoca el hambre y lo que ocurre en la cabeza de los que no pueden dar de comer a sus hijos. Liberados de todos los apuros de “pasar el día” no piensan, no ven y no quieren leer lo que ocurre a pocas cuadras de sus residencias.

Algunos son ricos de padres pobres y profesionales que estudiaron en la universidad pública y no han devuelto en forma alguna lo que el Estado invirtió en su educación, salvo el caso estoico, justamente, de los profesionales de la salud que hacen sus prácticas en residencias con poco pago y extenuante trabajo para salvar vidas.

Como no quieren ver lo que pasa aquí en su propia ciudad, se interesan por las páginas de los viajes internacionales, lo que ocurre en las playas de Río, Miami o Punta del Este y los entuertos de la farándula. Preocupados por el 30 % del impuesto al dólar turista y no por la inflación que impacta en la capacidad de compra de los más desposeídos de la sociedad.

Entonces cuando surge un tema que requiere su atención para morigerarlo, porque hay en el medio cuestiones de derechos humanos, remiten a que sean solucionados por las secretarias de Bienestar Social, como si todos los problemas deberían ser abordados solamente por otros bajo su exclusiva competencia.

Se “pelan” de ver, entender y tratar de resolver los problemas con lo cual se aseguran de no tener ningún problema en su impoluta función de cumplir lo que dice tal o cual reglamento, el cual dicen cumplir y hacer cumplir.

La realidad es que esta falta de compromiso, sumadas entre todos los que tienen “la manija” lograron hacer de esta ciudad la más pobre del país, una de las más violentas y así nos va, en lugar de progresar en la dinámica propia del constante adelanto de los pueblos, quedamos estancados y retrocediendo.

No hay moraleja para esta crónica de los hechos desenfocados de los desentendidos porque -como se dice- “no hay peor desentendido que el que no quiere comprender”.

