DIJO BARBOZA: “EL QUE NO CUMPLE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PONE EN RIESGO EL ESFUERZO DE MILES DE CONCORDIENSES”

«Estamos atravesando las semanas cruciales en la lucha contra la pandemia. Son las semanas más frías del año y en las que se está dando el brote de contagios más alto. No podemos pensar que porque en Concordia ha habido muy pocos casos ya pasó la pandemia. No podemos bajar los brazos, y hoy debemos responsables en forma individual, usar barbijo y cumplir las medidas de prevención. El que no lo hace está poniendo en riesgo el esfuerzo de miles de concordienses», señaló el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza.

«La decisión que tomó el intendente Alfredo Francolini de realizar estrictos controles en los ingresos a la ciudad, una medida que se llevó adelante junto a las fuerzas de seguridad y el gobierno Provincial, ha dado muy buenos resultados. Pero no basta sólo con el esfuerzo que a diario realiza el personal en las postas sanitarias», expresó Barboza.

«Todos debemos ser responsables en forma individual», recalcó el titular de la cartera de Gobierno y se refirió a los operativos de control realizados este fin de semana. «Se controló el funcionamiento de comercios, e insistimos con la campaña de concientización. Pero también recibimos denuncias de vecinos que están incumpliendo los Protocolos. El domingo, Inspección General realizó la clausura de una fiesta privada que se realizaba en inmediaciones de los barrios Golf y Villa Zorraquín».

«Se procedió junto a la Policía de Entre Ríos, y al constatarse los hechos se realizó la clausura y notificación a los propietarios. Se trataba de una fiesta privada en la que había mucho consumo de alcohol y muchísimas personas. Si cualquiera de los presentes en ese lugar estaría contagiado de coronavirus, hoy podría haber contagiado al resto, y ninguno de ellos aún saberlo. Para cuando se presenten síntomas, ya habrían contagiado a sus familiares y vecinos. Esta epidemia es de un gran grado de contagiosidad, por eso hay que ser responsables en forma individual», insistió el funcionario.

«Las conductas irresponsables ponen en riesgo el esfuerzo de miles de concordienses que sí cumplen con los Protocolos y las medidas de prevención. No queremos volver atrás en las fases. Hemos avanzado mucho y queremos seguir adelante en forma progresiva. Pero si se presentan casos positivos de la enfermedad sin nexo epidemiológico, nos veremos obligados a tomar medidas más severas, con los problemas que eso acarrea, pero es la alternativa para cuidar al conjunto de la población», advirtió.

«El que intenta burlar los controles en los accesos, el que organiza una fiesta privada y el que no usa barbijo, se está perjudicando y perjudicando a todos, poniendo en riesgo a todos los concordienses. Debemos ser responsables, hoy más que nunca», recalcó Barboza.

