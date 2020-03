Dijo el Presidente: “Lo que más me preocupa son los idiotas que circulan con fiebre”

El Presidente Alberto Fernández manifestó su enojo contra los «egocentristas» que no acatan el aislamiento social obligatorio. Así mismo anunció que habrá medidas que alcances para los monostributistas y cuentapropistas.

El mandatario llevó tranquilidad al conjunto de la población y adelantó que »este lunes se anunciarán medidas para los monotributistas y cuentapropistas que perdieron su fuente de ingreso por esta medida» de la cuarentena.

Del mismo modo remarcó que su principal preocupación, en este momento, son las personas que no respetan la orden de aislarse, aunque aclaró que, «hoy por hoy», no decretará el estado de sitio.

«Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos. El idiota que circula con fiebre, que lastima la salud de todos, a quien su egocentrismo que no le deja ver cómo puede dañar al que tiene al lado», remarcó.

«Quiero aclarar que no son los más, sino que son los menos. La inmensa mayoría está en sus casas dejando pasar el tiempo como puede. No saben la gratitud que tengo para con ellos», agregó Fernández, durante la entrevista.

En cuanto a la economía, el mandatario señaló que hay muchas cosas que van cambiar. Y adelantó: A partir de mañana vamos a dar respuestas para los taxistas, monotributistas, quienes cobra la asignación universal y necesitan más recursos porque al no estar trabajando no tienen los ingresos del Estado y el pequeño comerciante.

«Vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila. La urgencia no es la economía sino la vida de la gente. La economía se frena y el Estado debe dar respuestas», explicó Alberto.

Ante esto, Fernández indicó que «vamos a tener un parate de la economía» y que están previendo todos los casos. Además anunció que «con el ejército vamos a distribuir alimentos en todos los barrios más carenciados de la Argentina».

