DIJO FRANCOLINI: “tenemos que estar conscientes” de que “esto va en serio”, se nos va a “escapar de las manos”

El intendente Alfredo Francolini indicó junto a personal de Inspección General y al subjefe de Policía de Concordia pusieron en funcionamiento un operativo policial que se lleva adelante en toda la ciudad. “La intención nuestra era prevenir no solo a la población sino que tenemos que acatar el decreto del presidente de la Nación. Estamos todos en cuarentena. El que no tenga que andar deambulando por la ciudad que no lo haga, solo en casos de extrema necesidad”, indicó el intendente, según pudo registrar este medio. La misma recomendación la hizo para los comercios que no tienen que estar abiertos.

Más adelante, Francolini sostuvo que junto a personal de Tránsito, Seguridad Ciudadana y personal de Salud, la Policía está ubicada en los ingresos a la ciudad. “Están trabajando en un operativo de concientización”, señaló.

Además el intendente explicó que la Policía manifiesta a los ciudadanos que encuentra en la calle que no pueden estar paseando ni haciendo alguna actividad que no corresponda a una situación de emergencia. “No tienen que deambular: eso es lo que se les notifica con este decreto”, dijo. En caso de hacer caso omiso, la policía debe intervenir dando parte a los fiscales ordinarios o federales.

Más allá de los controles que se realizan, el intendente puso énfasis en que los ciudadanos deben ser responsables y quedarse en sus hogares. “Hay un slogan que dice ‘yo me quedo en casa’. No tengas reuniones, no te juntes, son unos días intentemos hacerlo para parar el virus”, dijo.

