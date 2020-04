DISPAR ACATAMIENTO DE LA DISTANCIA RECOMENDADA EN LAS FILAS DE LOS BANCOS

El gobierno Nacional autorizó la apertura de los bancos a partir de hoy y hasta el martes para el pago a jubilados y pensionados, beneficiarios de planes y programas de ayuda social y beneficiarios del fondo de desempleo. La reapertura de los de los mismos hizo colapsar nuevamente la capacidad de atención de algunas casas crediticias de nuestra ciudad, aunque en otras se está respetando porque la gente mantiene una distancia prudente y en consecuencia todas las medidas de seguridad de prevención e higiene para evitar la propagación del coronavirus se estarían respetando de manera dispar.

La denuncia de los vecinos a través de las redes sociales no se hizo espera, en las mismas dan cuenta de que: “desde muy temprano esta mañana, largas y amontonadas colas se formaron en las veredas de varias entidades crediticias en pleno centro de nuestra ciudad”, y señalan que: “las personas no guardaban la distancia prudente recomendada y la situación se agrava con las amontonadas filas sobre las veredas en la que no cabe un alma”.

Aunque es oportuno destacar que en alunas casa crediticias, las largas colas que se formaron en las veredas están respetando la distancia recomendad mientras dure la cuarentena obligatoria.

