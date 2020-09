Duhalde cargó contra el presidente: “Está groggy, como De La Rúa”

El expresidente sostuvo que el Frente de Todos “no entiende” cómo gobernar en tiempos de crisis.

Tras quedar en el ojo de la polémica semanas atrás al pronosticar un golpe de Estado para el próximo año, volvió a reaparecer el ex presidente Eduardo Duhalde con llamativas críticas a la gestión de Alberto Fernández. Dijo que “está groggy como De La Rúa” en su gobierno, y que demostró que “no entiende cómo gobernar en tiempos de crisis”.

“El Gobierno no entiende y no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a la de los tiempos normales o cuasi normales. No lo ha entendido nunca y por eso arrancó con 22 ministerios“, aseveró el ex mandatario en diálogo con radio Rivadavia.

Remarcó que “en época de crisis, la energía de los ciudadanos, los gobernantes y los empresarios es muy limitada por la crisis. Si uno dispersa esa energía queriendo arreglar 10 temas a la vez termina arreglando ninguno”. Y recordó que cuando debió asumir la presidencia, entre 2002 y 2003, decidió afrontar “sólo tres temas básicos porque más no se podían”.

“La crisis exige otro tipo de gobernanzas y decisiones, están todo instalados en el pasado, muy cómodos, en una zona de confort“, profundizó Duhalde.

En ese sentido, fue lapidario con Alberto Fernández: “Mi impresión es que el Presidente está groggy, como lo estuvo De La Rúa o yo mismo cuando gobernaba”.“Yo en un momento estaba no contest. Con tantos problemas, tantos impactos psíquicos, en un momento se necesita ayuda. La explicación más benigna que tengo del Presidente es esa“, reconoció el dirigente peronista.

