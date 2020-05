EDUCADORES CONTINÚAN CON LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS EN CUARENTENA

Desde Dirección Departamental de Escuelas hicieron una evaluación de los contenidos virtuales que vienen realizando los docentes en esta cuarentena. Además se enumeraron algunas herramientas para llegar a aquellas familias que no tienen internet o tienen dificultades para leer y escribir.

En dialogo con Cronistas de nuestro medio, el Director Departamental de Escuelas, Fabián Vallejos comentó con relación a las tareas que vienen realizando los docentes que se encuentran en una etapa justamente de evaluación de los contenidos. “Estamos evaluando en este momento el proceso formativo y cualitativo no una evaluación calificativa. Lo que queremos saber en realidad, que ya lo veníamos documentando es a cuantos alumnos se ha llegado con el dispositivo y a cuantos falta llegar. Alguno seguramente se ha quedado en el camino y tenemos que tratar de que intente equipararse a los demás en este tiempo que falta. Estamos en esa instancia de evaluación donde cada docente va preparando su formato de evaluación”.

Vallejos sostuvo que ellos les brindan herramientas desde el Consejo General de Educación y Departamental para que los docentes puedan armar su dispositivo de evaluación con respecto a sus alumnos y al formato que ellos mismos implementaron.

Respecto de cómo llegar a las personas que no tienen internet y a aquellos que no saben leer ni escribir pero que ayudan en las tareas a sus hijos, el funcionario educativo afirmó que: “tenemos distintos elementos que se han ido fabricando para llegar a esas personas, uno de ellos fue elaborado a través de Nación que son los cuadernillos Seguimos Educando que nosotros día a día seguimos repartiendo. Ya se repartió la Etapa 1 y ahora estamos terminando La Etapa 2. Principalmente la idea era llegar solamente a los rurales que son los que tienen problemas de conexión pero después se amplió y ahora estamos llegando a todas las escuelas, inclusive a las del centro. La escuela Normal me avisó que los va a utilizar porque tienen alumnos a los que son muy difíciles llegar y estamos para brindárselo, esa es una de las formas”. Por último el titular de Departamental señaló que otra de las formas es a través de los contenidos que se transmiten por televisión, tanto la TV Pública, Encuentro y Paka Paka durante todo el día ellos tienen una grilla que van emitiendo los contenidos de “Seguimos Educando” y en relación a la Provincia también se elaboraron dispositivos con contenidos en casa. “Primero baja a las escuelas por orden jerárquico, nos baja a nosotros y a través de los supervisores llegamos a las colegios con los distintos contenidos que pueden ir elaborando los docentes y además ahora se están transmitiendo también en una red de televisión provincial todos los lunes y miércoles de 18 horas. Tenemos una variada gama para intentar llegar a todos los barrios”.

