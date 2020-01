EL ABOGADO QUERELLANTE POR EL HOMICIDIO DE REINA, PEDIRÁ UNA PENA ALTA PARA LOS IMPUTADOS

En el mes de octubre del año pasado, una mujer identificada como Elsa Susana Reina de 71 años, fue brutalmente asesinada en su propio domicilio en calle San Luis de nuestra ciudad. La septuagenaria había sido hallada acostada en la cama en una habitación que da a un patio en del fondo de la vivienda, presentaba cortes profundos en el cuello y rostro. Sobre el homicidio, el abogado querellante opinó sobre la situación judicial de los detenidos.

Respecto de la situación procesal de los imputados y la investigación, el abogado Martín Jauregui, como abogado querellante de la familia de la víctima, expresó ante cronistas de este medio que “la etapa de esclarecimiento se encuentra agotada porque ya hay elementos probatorios suficientemente y contundentes como para tener por acreditada tanto la materialidad del hecho como la autoría y la participación que tuvieron los distintos imputados, uno es menor y hay otro mayor de edad”, y agregó que “los dos están con medidas restrictivas en libertad a la espera de la elevación a juicio y de la producción de prueba que fortifiquen aún más el cuadro probatorio que da por acreditada la culpabilidad de los imputados”.

“Incluso -dijo- la calificación legal con la cual la fiscalía lo viene manejando en conjunto con esta querella porque es un homicidio agravado por alevosía, así que nosotros tenemos expectativas que esto siga su curso y probablemente en poco tiempo se pida la elevación a juicio o se termine en un juicio abreviado a partir del reconocimiento de la culpabilidad de los dos”, y aclaró que “está la posibilidad de que proponga la defensa un abreviado y es una cuestión que nunca hay que descartar, digamos que el código procesal penal de la provincia de Entre Ríos, que es de avanzada”.

“Hoy por hoy estamos en condiciones de pedir perpetua para los dos -aclaró- el menor tiene régimen penal especial totalmente distinto con el mayor si le alcanza la general en la ley y no hay ninguna causal de inimputabilidad”, mencionó: “así que me parece que estamos en condiciones de pedir una pena alta, si bien estaría establecido de acuerdo a los testimonios, e incluso del menor, de que el mayor detenido fue el autor material del homicidio, el menor sería partícipe necesario”, y recalcó que “hay una participación necesaria”, no obstante destacó: “hay también fuertes sospechas de otros intervinientes en el hecho y de complicidades”.

