El campo vuelve a la protesta con un paro de 6 días

Lo resolvió la Mesa de Enlace y comenzará el viernes. No comercializarán granos ni ganado. Habrá productores al costado de las rutas, pero aseguran que no harán cortes. Dicen que la sequía y la suba de costos agravó la situación.

La historia se repite: las cuatro entidades del campo lanzaron ayer un nuevo paro agropecuario. Los productores no comercializarán granos ni hacienda por seis días, desde el próximo viernes y hasta la medianoche del miércoles 8. Ese día, además, volverán a manifestarse en las rutas de todo el país, aunque prometen no provocar cortes. Cerrarán la protesta frente al Congreso, reclamando una atención que no lograron en el Poder Ejecutivo.

La decisión de lanzar este «plan de lucha», otro jalón en una larga serie de enfrentamientos, fue tomada por la Comisión de Enlace tras una reunión expeditiva. Mario Llambías (CRA), Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Hugo Luis Biolcati (Sociedad Rural) y Carlos Garetto (Coninagro) dedicaron tres horas no a definir el regreso a la protesta sino cómo lo harían.

El llamado oficial que hubiera podido torcer la decisión no se produjo. «Nos han metido en el freezer. No hubo lugar para discutir y este (el de la protesta) es el lugar que nos dejaron», explicó Buzzi al tropel de periodistas que llegó a la sede de Federación Agraria y, en el tumulto, rompió un enorme ventanal. Esta es una diferencia entre este paro y el que se anunció luego del 11 de marzo, cuando el Ejecutivo impuso las retenciones móviles.

En aquel momento, la medida era lanzada casi en soledad. Tras 128 días de la revuelta rural más importante de la historia, ni el Gobierno ni la Mesa de Enlace son lo que eran. Hoy se juegan más cosas que la política agropecuaria.Se hace necesario revisar los sucesos recientes. Desde aquella madrugada del 17 de julio, la del voto «no positivo» que desairó al Gobierno, pasaron más de dos meses.

En el ínterin, el nuevo secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, recibió a las entidades en dos ocasiones, pero sin dar respuesta a sus planteos ni modificar una coma de la política agropecuaria que éstas critican. En los últimos días, para desactivar esta protesta, Cheppi prometió que habría anuncios y una nueva reunión. Ya con la medida lanzada, el funcionario desactivó todo y habló desde la Casa Rosada. Ratificó la vocación oficial de «apostar al diálogo», pero aclaró que «si hay un sector que declara la protesta y no quiere dialogar, es muy difícil hacerlo» (ver pág. 4). Otra vez todos se echan la culpa del desencuentro. Es el cuento del huevo y la gallina.En realidad, hay recelo mutuo.

Los agropecuarios creen que el Ejecutivo está decidido a no dejarse torcer el brazo y, todavía más, especulan con un operativo «revancha» contra el sector. Para el Gobierno, en cambio, no se trata de un reclamo legítimo sino de una pulseada ideológica. Lo dijo un funcionario del riñón kirchnerista, el titular de la ONCCA, Ricardo Echegaray, para quien el reclamo «se apoya únicamente en aspectos políticos».»No se puede desconocer el agravamiento de la situación del campo desde marzo hasta acá, por el fuerte incremento de los costos, la caída de los precios internacionales, la inseguridad en los mercados y la peor sequía de los últimos 100 años», replicó Biolcati.Según los dirigentes, este cóctel es el que mantiene en pie de guerra a los productores a pesar de su victoria contra las retenciones móviles.

«Estamos igual que en los noventa», dijo Buzzi, metiendo el dedo en una llaga que duele. Pese a estos duros cruces verbales, en este nuevo round los contendientes parecen estar todavía midiéndose. El Gobierno elude ahora la confrontación que lo caracterizó en estos largos meses de conflicto previo. Cristina Kirchner evitó ayer hablar del asunto, e incluso suspendió un acto previsto en Casa de Gobierno.

Las entidades, por su lado, lanzaron un paro que promete no ser tan virulento. Prometieron no cortar rutas ni extenderlo más allá del miércoles. Y pese a durar seis días, difícilmente se produzca desabastecimiento.

Los ruralistas, sin embargo, habilitaron a los productores a protestar masivamente en el interior el próximo miércoles. Ese día, la Comisión de Enlace estará primero en la bonaerense San Pedro y luego, con apoyo de varios movimientos sociales, realizará un «abrazo» al Congreso.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...