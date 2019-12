EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES ESTÁ PREOCUPADO POR FALENCIAS EN CONTROLES DE OBRAS PÚBLICAS

Desde el Colegio de ingenieros Civiles, en un escueto comunicado hicieron saber que están muy preocupados por falencias de los controles de obras en nuestra ciudad. Los acontecimientos de este sábado 14, que provocaron voladuras de galpones, techos de viviendas de obras públicas, “refleja el riesgo al cual está sometida la comunidad de Concordia”, expresaron.

En este sentido, el Ingeniero Alejandro Bessone, como Presidente de la Regional Noroeste de CPICER, le dijo a cronistas de este medio que “desde el colegio de Ingenieros Civiles estamos muy preocupados por las falencias en los controles de obras de nuestra ciudad, estos quedaron evidenciados con la tormenta ocurrida este sábado y que provocó la voladuras de galpones, estructuras y techos de viviendas de obras públicas, entre otros daños”, dijo y afirmó que “los mismos se produjeron con un viento de entre 80 y 120 km/h, cuando lo calculado para la construcción de obras es de 180 km/h”.

Bessone recordó que “nos llamó mucho la atención lo ocurrido en Concordia y la región porque los ciudadanos no pueden seguir sujetos al azar de estas tormentas que no son tan fuertes, uno estudia para que estas cosas no sucedan, uno conoce los fenómenos meteorológicos y cuando se construye algo se hace acorde a las variables que te plantean todos los panoramas y uno de ellos son las tormentas”, dijo y agregó “la construcción debe soportar muchísimo más que lo del sábado”, insistió.

“Existen normas y herramientas para estar actualizado con las necesidades de cada región, como por ejemplo, el proceso SICSOS que para medición de viento. El sábado preguntamos en el aeropuerto Pierrestegui la velocidad del viento y ellos habían tomado una variable de entre 80 y 120 km/h, entonces -dijo- hay una normativa vigente y Concordia que tienen su velocidad de diseño, esta velocidad de diseño es del orden del los 180km/h, que es lo que corresponde en Concordia, pero si uno la eleva por medidas de seguridad, estamos hablando de soportar cientos de 235km/h”, espetó. Finalmente Bessone se refirió a que “cada municipio es quien tiene el poder de corroborar que las cosas se ejecuten lo mejor posible y para ello debe tener un profesional acorde a cada obra para que se haga finalmente responsable cuando hay errores”, y aclaró que “no fue un tornado, fue una tormenta, sin embargo hay galpones destrozados, casas del IAPV rotas, voladuras de techo, etc, y no debería ser así porque ya está todo calculado y estudiado para que eso no pase y la sociedad tiene que estar resguardada en su hogar”, aunque aclaró “nosotros estamos tratando de saber qué es lo que falla cuando suceden estas cosas”.

