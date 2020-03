EL HOSPITAL FELIPE HERAS NO CUENTA CON UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, SOLO TIENE DOS SALAS DE AISLAMIENTO

El director del Hospital Felipe Heras dijo que en ese nosocomio no hay Unidad de Terapia Intensiva (UTI), reconoció que volver a instalarla no da porque hay que contar con quirófano, con un laboratorio de alta complejidad, también hay que contar con el área de cirugía, ampliar la capacidad de esterilización. Señaló que cuentan con dos salas que son para aislamiento, las condiciones están y se acondicionó alguna situación puntual.

En este sentido, José Cáceres, como titular del Hospital Felipe Heras, le dijo a cronistas de este medio que “quiero informarle a la comunidad que nosotros estamos trabajando como todo el sistema de salud, con una orden del Ministerio de Salud de la provincia en todo lo que tiene que ver con la atención de los usuarios del hospital en todo lo que tienen que ver con lo que se está viviendo con la pandemia del coronavirus”.

“Nosotros extendimos la atención de consultorios externos, hemos agregado una consulta a partir de las 11 de la mañana por demanda espontanea -dijo- con esto lo que intentamos es disminuir la cantidad de gente que viene a hacer cola y evitar la aglomeración de personas”.

En referencia al personal en grupo de riesgo que presta servicio en el nosocomio público, el mencionó que “todavía no recibimos desde el Ministerio de Salud de la provincia, la adhesión a esa disposición”, no obstante aclaró que “nosotros ya hicimos un relevamiento en base a lo que han manifestado desde Nación, así que seguramente que los compañeros que están en esas condiciones seguramente van a ser alcanzados por esa medida”, adelantó.

Respecto de la infraestructura del hospital Felipe Heras, el directivo aclaró que “en este hospital no hay unidad de terapia intensiva porque luego de que se inaugurara el hospital Delicia Concepción Masvernat, parte de los servicios de alta complejidad pasaron a prestar en el nuevo hospital porque armarla de nuevo implica que no estaríamos en condiciones”, y puntualizó: “hoy la estructura del hospital Heras no da para volver a instalar la UTI porque hay que contar con quirófano, con un laboratorio de alta complejidad, también hay que contar con el área de cirugía, ampliar la capacidad de esterilización y de muchos factores que tienen que ver con la alta complejidad”, y volvió a insistir en que: acá quedo un área de internación clínica, de salud mental, de neumotisiología (especialidad de la medicina que estudia la tuberculosis en todos sus aspectos), la guardia y además las atenciones que tienen que ver con estado de diagnóstico como por ejemplo: odontología, oftalmología de todas las especialidades, eso es lo que funciona actualmente en este hospital”, reseño.

A párrafo seguido Cáceres detalló que: “dentro del servicio de clínica médica desde hace tiempo se vienen utilizando dos salas que son para aislamiento, las condiciones ya están, hemos acondicionado alguna situación puntual que tienen que ver con incorporaciones como por ejemplo un aspirador, eso está previsto dentro de lo que se viene manejando de acuerdo a la capacidad de respuesta que tiene este nosocomio”, aclaró.

A manera de conclusión, el directivo de Salud mencionó que “tenemos respiradores en la guardia del hospital, son para la atención y el soporte vital para urgencias”, aclarando del mismo modo que: “la ventilación de las salas están en Perfectas condiciones”.

