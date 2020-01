EL INTENDENTE ANUNCIARÁ EN UNOS DÍAS EL BONO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

El intendente Alfredo Francolini manifestó que aún no está en condiciones de anunciar una mejora salarial, respecto del reclamo de los gremios municipales. En este sentido el intendente dijo: “Prefiero que me den unos días más, no sé si este martes o el miércoles; es para terminar de ver los ingresos y contabilizar los ingresos del viernes que pasó y de este lunes”, indicó.

Sobre lo que están solicitando los gremios que nuclean a los trabajadores municipales, El intendente indicó que “nosotros mantuvimos reuniones con casi todos los gremios municipales, algunos en forma conjunta, otros en forma individual donde yo les manifesté que hoy (por ayer) aproximadamente a las 11:30, íbamos a ver si el municipio estaba en condiciones de dar el aumento”, señaló.

“Viendo la recaudación debería estar anunciando un bono que equivale a la mitad de lo que pidieron los gremios -dijo- yo decía que si hoy tengo que anunciar un bono, tengo que anunciar un bono de $3000 ó $3500”, no obstante reconoció que: “no me parece serio tener que anunciar algo por anunciarlo nada más, por eso -dijo- prefiero que me den unos días más, no sé si este martes a la tarde, o el miércoles para terminar de ver los ingresos y contabilizar los ingresos del viernes que pasó y de este lunes”, reflexionó y admitió que “una vez que pueda analizar los números referidos a la recaudación, desde el Ejecutivo podrán hacer una estimación numérica acerca de la mejora salarial que podrían otorgar, por eso, no tengo previsto anunciar una cifra con la que después no pueda cumplir”, dijo y reconoció que “tengo que ser muy serio y no comprometer las arcas del municipio”, aclaró.

A párrafo seguido, Alfredo Francolini dijo que: “soy consciente de la necesidad de una mejora de los ingresos de los empleados municipales”, aunque admitió: “también tenemos que ser serios, los empleados municipales van a seguir cobrando en término y eso es fundamental”, adelantó.

