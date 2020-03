El intendente de Nogoyá mandó un mensaje machista para apoyar la cuarentena

RAFAEL CAVAGNA, SI TIENE UN POCO DE DIGNIDAD Y RESPETO A LAS MUJERES, PRESENTE SU RENUNCIA INDECLINABLE POR APOLOGÍA. UNA PAREJA QUE TIENE VERDADEROS MOTIVOS DE DESAVENENCIA DEBERÍA HACER UNA CONSULTA CON UN CONSEJERO MATRIMONIAL O TERAPEUTA. A USTED LE HACE FALTA UNO URGENTE.

«Sé que no es fácil convivir con tu señora y tus hijos», fue el exabrupto del intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna cuando quiso estimular a su pueblo para que no salga de su casa.

«El acompañamiento tiene que ser masivo, sé que no es fácil estar conviviendo todos los días con tu señora con los hijos porque te cansa la situación pero no. No, no, estemos, estemos.

Hagamos todo lo necesario por estar, para mirarnos la cara para buscar actividades dentro de nuestra casa», dijo el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna.

Fue en una conferencia de prensa que brindó para informar el estado de salud de la mujer de 87 años internada en el sanatorio La Entrerriana, la cual padece coronavirus.

Con más de 65 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año es obligatorio como mandatario y ciudadano bregar por la reducción de las situaciones de violencia de género y claramente este tipo de mensajes no están a la altura de las circunstancias.

Sus palabras recibieron el repudio generalizado en redes sociales y cabe preguntar ¿pedirá disculpas por sus dichos, pedirá la renuncia por irrespetuoso con las mujeres?

