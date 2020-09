EL JUEZ MAUTONE DESCARTÓ QUE ALGÚN DETENIDO EN LA ALCAIDÍA HAYA SIDO TRASLADADO A LA UNIDAD PENAL

Desde los tribunales locales explicaron las medidas que se tomaron en la Alcaidía de nuestra ciudad, luego de que a un detenido, tras presentar síntomas de coronavirus, le diera positivo el hisopado de COVID-19.

En este sentido, el juez de garantías que entiende en la casusa, puntualizó cómo actuaron luego de confirmar el caso y aclaró además sobre la supuesta huelga de hambre que habrían iniciado los detenidos en la dependencia policial.

En diálogo con cronistas de este medio, el juez Darío Mautone señaló que: “fuimos notificados sobre un posible caso de COVID positivo en la Alcaidía y de inmediatamente se habló con el departamento médico forense”, y puntualizó que “los médicos que nos acompañan y con la Dra. Fabiana Leiva, quien nos dio las recomendaciones a seguir en estos casos, teniendo en cuenta que eran personas detenidas, nos recomendaron que se aislara a esta persona, lo cual se hizo al disponer su detención en un domicilio particular con custodia policial. Por esa razón se implementaron todos los recaudos que venimos utilizando conforme a la pandemia”, aclaró el magistrado.

Del mismo modo Mautone, puntualizó que: “el hombre que resultó con positivo para COVID-19, estaba detenido en ese lugar desde hace ya varios días, por lo que se realizó un procedimiento de control a los otros 6 detenidos para determinar su estado de salud y si presentaban síntomas o no, como también se analizó a los funcionarios encargados de estas personas”, no obstante aclaró que “sin embargo, hasta el día de la fecha (por ayer) no tenemos ningún otro caso con síntomas”, afirmó.

En ese mismo sentido, el magistrado agregó que: “como consecuencia de este caso, en la alcaidía se debieron aislar a dos funcionarios policiales que prestan tareas en el lugar. Fue una medida que se tomó, no fue porque tuvieran síntomas, sino porque son personas que tenían enfermedades preexistentes. Se debieron aislar a dos funcionarios policiales que prestan tarea en la dependencia policial”, acotó.

NO HAY HUELGA DE HAMBRE

Mautone negó que se esté desarrollando una huelga de hambre, “ese mismo viernes a la noche, en un principio se presentó una situación con los detenidos que manifestaban que se iban a someter a una huelga de hambre, pero después revirtieron sus dichos”, y aclaró que “los detenidos, únicamente comían lo que le llevaban sus familiares y no la comida de la alcaidía loca, que son comidas buenas que se les da”, y subrayó que: “con esto doy por sentado que no era una huelga. Todos ellos se preocuparon y entiendo que fue producto de los nervios, pero actualmente no hay ningún inconveniente”.

NO HUBO CONTACTO CON LOS DETENIDOS EN LA UNIDAD PENAL

Sobre la versión que daba cuenta que algunos de los detenidos de la Alcaidía habían sido trasladados a la UP3, el fiscal aclaró que: “Respecto del chico detenido con COVID positivo, no hubo contacto entre todos los detenidos de la Alcaidía con los detenidos en la Unidad Penal. Se hace desde que estuvo detenido el joven con COVID positivo 15 días para atrás, ninguno de los que estuvo con esta persona fue al Penal. Tuvimos especialmente ese resguardo para no contagiar el virus en la Unidad Penal, lo cual hubiera sido significativamente problemático”, reconoció

“Desde ya, los que están detenidos son 6 y hasta ahora no han presentado síntomas compatibles con el coronavirus, ni tampoco el personal policial que desempeña tareas en la Alcaidía, así que dentro de todo, estaos viendo con los médicos que está todo controlado”, aseguró el juez Darío Mautone.

