EL MENSAJERO ATROPELLADO POR UN CONDUCTOR QUE SE DIO A LA FUGA, PERDIÓ MUCHO PESO Y SE ENCUENTRA MAL DE SALUD

Claudia, esposa de José Carlos Mayer, el mensajero atropellado el 21 de julio pasado en Boulevard Yuquerí y San Lorenzo, por un joven conductor que lo dejó tirado y malherido, contó que su esposo se encuentra en estado de salud muy delicado. La mujer expresó ante nuestro medio que la situación por la que está atravesando su familia es desesperante porque desde que José Carlos tuvo el accidente, están viviendo de la colaboración de la comunidad en general y en especial de sus compañeros de trabajo, los muchachos de la mensajería “Flash”.

Con expresión de dolor en su rostro y con una voz quebrada, Claudia contó ante el periodista Mario Yrigoy de El Sol-Tele5 que: “mi esposo no está bien porque está muy dolorido porque le duele mucho el brazo que le operaron y además le duele mucho por el tema de la pierna que le cortaron, José tiene sonda y está usando pañales”.

“Él todavía no reconoce a la gente”, y aclaró que “mi marido no está así porque está sedado, al contrario, él está así porque le quedaron secuelas neurológicas por el accidente”, y agregó que “José no está bien de salud, está muy mal. Hay que sedarlo para que pueda dormir -aseguró Claudia- le quedaron muchas secuelas, no se acuerda de nada, ni siquiera reconoce a su hijo”, acotó.

Claudia recordó que: “los médicos me dijeron que con el tiempo se va a ir recuperando, pero él está mal, la verdad es que yo no lo veo bien, perdió mucho peso. No se puede dar vuelta en la cama, yo lo tengo que ayudar, estoy constantemente con él las 24hs, porque se mueve mucho y se puede caer de la cama. Lo cuido a José y el nene que es discapacitado y hay que estar constantemente con los dos”.

En un dramático pedido solidario, necesito cosas para José, necesito las pastillas para que él pueda dormir, necesito gasas, necesito pañales porque está usando pañales. La gente que quiera colaborar lo puede hacer en la mensajería, en calle Sarmiento 587, o acá en mi casa en calle La Pampa 2158, en el barrio Concordia Segundo”, indicó.

Consultada la mujer si alguien de la familia del joven que lo atropelló se habían comunicado con ella, Claudia fue tajante, “jamás se interesaron por el estado de salud de José, jamás se comunicaron con nosotros para preguntar si necesitábamos algo”, no obstante Claudia fue contundente al asegurar que “nosotros no queremos que nos ofrezcan ningún arreglo ni nada. Exigimos justicia y n o vamos a parar hasta que el que me dejó a mi marido en estas condiciones vaya preso y quede encerrado por los que le hizo a José Carlos”, espetó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...