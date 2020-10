EL MOTOMANDADO ATROPELLADO POR UNA CAMIONETA, EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE

Tras dos meses y medio de que una persona haya atropellado a un moto mandado, desde la mensajería comentaron que José Carlos Mayer viene evolucionando y ahora se espera por la parte legal para que pueda tener una pensión o una remuneración económica por los daños que le causaron.

En diálogo con este medio, Fabio, encargado de la mensajería Flash afirmó que José se encuentra bien, en su casa y con su familia. “La causa continúa, esta gente no se ha arrimado aun a hablar con él. El abogado está intentando cobrarle al seguro los daños y perjuicios que se le ocasionó a José. Hoy José está viviendo con lo de la ayuda de la mensajería y de la ayuda de los clientes porque ellos mandan alimentos o pañales. Fabio remarcó que hoy en día no necesitan pañales porque ya no usa pero le están mandando comida y dinero aunque saben que el de eso no va a vivir. “Nosotros estamos necesitando que la justicia responda al daño que hizo la persona que está en libertad. Lo que más nos interesa es que José tenga un lucro cesante por día o por mes hasta que salga el tema del juicio de la causa”.

El referente de la mensajería ubicada en calle Sarmiento señaló que el abogado Walter Noir les va informando como está la causa pero ahora por el tema de la pandemia está todo frenado. “Los que hicieron este daño se hubiesen acercado pero obraron mal ya que ni un animal se merece lo que le hicieron a él y esta gente vive de los recursos de los demás y no son capaces de arrimarse por lo menos a ayudarlo hasta que el juicio salga”.

Con respecto a la salud del moto mandado, Fabio contó que José está mejor: “Nos mostró fotos haciendo pizzas y salsas. Lo importante es que esté activo y nosotros pensamos traerlo un día de estos a la mensajería para que charle con los chicos y que se distraiga lo que pasa que por la pandemia es muy difícil estar juntándose y ponerlo en riesgo a él. Lo bueno es que José viene evolucionando y estamos totalmente agradecidos al hospital por todo el servicio que han hecho”.

Por último Fabio dijo que esperan la parte judicial para que se agilice una pensión y una remuneración para José por el daño que le hicieron.

